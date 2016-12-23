Как поедем? Завершена разработка новой маршрутной сети Челябинска
Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий.
Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий.
Администрация города презентует и обсудит со всеми желающими предварительный проект новой маршрутной сети Челябинска.
Мероприятие пройдет 27 декабря, начало в 13:00 по адресу: площадь Революции, 2 (5 этаж).
Разработчиком новой маршрутной сети, выигравшим аукцион, стал ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». Основная задача, которая была поставлена перед ними — довести долю муниципального транспорта на рынке пассажирских перевозок до 50%.
«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник
С предварительной схемой можно ознакомиться здесь.
«АиФ-Челябинск» подготовил краткий обзор предварительного проекта новой маршрутной сети по каждому виду транспорта.
Главным преимуществом стало исключение 100% дублеров муниципального транспорта: часть маршрутов предлагают отменить, другую часть перенаправить по другим улицам.
Трамвай.
Разработчики маршрутной сети оставляют трамвайную сеть практически неизменной. Предполагается строительство двух новых линий.
Первая линия по улицам Курчатова — Овчинникова до железнодорожного вокзала.
Для работы на данном участке предлагается изменить схему движения маршрута № 16: Вокзал — ул. Курчатова — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Кирова — пр. Победы — к/ст. ул. Чичерина. И ввести маршрут № 23: Вокзал — ул. Курчатова — Медгородок.
Вторая линия — скоростной трамвай до Копейска от остановки ЗЭМ по улице Машиностроителей и Копейскому шоссе. Предполагается, что скоростным будет участок от Копейска до Комсомольской площади.
Предложенные варианты новых трамвайных линий не обсуждались с городскими властями, поэтому быстрое их появление кажется весьма сомнительным.
Трамвайный маршрут № 6 «ЧТЗ — Медгородок» планируется вернуть на улицу Труда, убрав ему «крюк» через Теплотехнический институт. Реализации этого решения давно ждут и пассажиры, и транспортники. Все предлагавшиеся проекты по возвращению линии на прежнее место не нашли поддержки у прежней администрации Челябинска по причине высоких затрат.
Троллейбус.
Чурилово вернут троллейбусы с автономным ходом. Маршрут № 2 «ПКиО — ЧТЗ — Чурилово (Мехколонна)» предполагается обслуживать именно такими машинами. При этом важно заметить, что данный проект в Челябинске свёрнут
Маршрут № 11 «ЧТЗ — АМЗ» предлагается отменить.
Маршрут № 26 вместо пос. Первоозерного предполагается отправить по трассе ул. Молдавская — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — ул. Энгельса — ПКиО.
Автобус.
Здесь разработчики предлагают пересмотреть трассы восьми маршрутов: № 15, 16, 20, 23, 28, 31, 41, 51.
Маршрут № 15 предусмотрен в варианте «ЧМК — ул. Пети Калмыкова — Свердловский пр. — ЮУрГУ (в прямом и обратном направлении)».
Маршрут № 16 рассматривается со следующей трассой движения: ЧМК — ул. Пети Калмыкова — пос. Шагол — пос. Челябэнерго — ул. Бейвеля — ул. Чичерина — ул. Ак. Королёва.
Маршрут № 20 «ул. Мамина — пос. АМЗ». В направлении остановки Нефтебаза маршрут планируют перенести на улицу Кузнецова.
Маршрут № 23 «Автобусный парк — Областная больница», перенос трассы с Университетской Набережной на плотину. Автобус вновь пустят через посёлок Шершни. Сейчас его трасса проложена через Благодатово.
Маршрут № 28 «Областная больница — ул. Доватора — ул. Дзержинского — Меридиан — ул. Шота Руставели — ул. Барбюса — ул. Новороссийская — Меридиан — пос. Смолино».
Маршрут № 31 по действующей трассе, но исключается движение по улицам Солнечная и Молодогвардейцев (без заезда к ТК «Фиеста»).
Маршрут № 41 предлагается вновь вернуть к железнодорожному вокзалу, в настоящее время автобусы следуют от аэропорта до ДК «Строитель». Но только на участке от Свердловского пр. до улицы Доватора трассу предлагают перенести с улицы Воровского на улицу Блюхера.
Маршрут № 51 «пос. Сосновка — АМЗ» предусмотрено продление до Областной больницы.
Предлагаемые схемы движения муниципального транспорта вызывают у руководителей предприятий недоумение. И ситуацию готовы прокомментировать только после проведения первых общественных слушаний.
Принятие схемы в таком виде приведёт к ухудшению транспортного обслуживания жителей Челябинска. Главной причиной является отсутствие у разработчиков данных о реальных размерах пассажиропотока. Подсчет пассажиров, который проводился при подготовке к разработке новой маршрутной сети, не охватывал пиковые часы.
Изменения, которые предполагают внести в трассы движения маршрутных такси, можно посмотреть здесь.