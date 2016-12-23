Как поедем? Завершена разработка новой маршрутной сети Челябинска

Администрация города презентует и обсудит со всеми желающими предварительный проект новой маршрутной сети Челябинска.

Мероприятие пройдет 27 декабря, начало в 13:00 по адресу: площадь Революции, 2 (5 этаж).

Разработчиком новой маршрутной сети, выигравшим аукцион, стал ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта». Основная задача, которая была поставлена перед ними — довести долю муниципального транспорта на рынке пассажирских перевозок до 50%.

«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник из-за подтверждающейся статистики: одни маршруты оказались перегруженными, другие — совсем невостребованными. Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий. Отмечу, что разработчик-исполнитель старался максимально актуализировать распределение транспорта по улицам Челябинска», — сказал начальник Управления транспорта Роман Болотов.

С предварительной схемой можно ознакомиться здесь.

«АиФ-Челябинск» подготовил краткий обзор предварительного проекта новой маршрутной сети по каждому виду транспорта.

Главным преимуществом стало исключение 100% дублеров муниципального транспорта: часть маршрутов предлагают отменить, другую часть перенаправить по другим улицам.

Трамвай.

Разработчики маршрутной сети оставляют трамвайную сеть практически неизменной. Предполагается строительство двух новых линий.

Первая линия по улицам Курчатова — Овчинникова до железнодорожного вокзала.

Для работы на данном участке предлагается изменить схему движения маршрута № 16: Вокзал — ул. Курчатова — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Кирова — пр. Победы — к/ст. ул. Чичерина. И ввести маршрут № 23: Вокзал — ул. Курчатова — Медгородок.

Вторая линия — скоростной трамвай до Копейска от остановки ЗЭМ по улице Машиностроителей и Копейскому шоссе. Предполагается, что скоростным будет участок от Копейска до Комсомольской площади.

Предложенные варианты новых трамвайных линий не обсуждались с городскими властями, поэтому быстрое их появление кажется весьма сомнительным.

Трамвайный маршрут № 6 «ЧТЗ — Медгородок» планируется вернуть на улицу Труда, убрав ему «крюк» через Теплотехнический институт. Реализации этого решения давно ждут и пассажиры, и транспортники. Все предлагавшиеся проекты по возвращению линии на прежнее место не нашли поддержки у прежней администрации Челябинска по причине высоких затрат.

Троллейбус.

Чурилово вернут троллейбусы с автономным ходом. Маршрут № 2 «ПКиО — ЧТЗ — Чурилово (Мехколонна)» предполагается обслуживать именно такими машинами. При этом важно заметить, что данный проект в Челябинске свёрнут из-за не эффективности и дорогого обслуживания. По словам сотрудников ЧелябГЭТ, автономный ход демонтирован уже с 3 из 4 троллейбусов. А для оптимального обслуживания такого маршрута необходимо порядка 10−12 машин.

Маршрут № 11 «ЧТЗ — АМЗ» предлагается отменить.

Маршрут № 26 вместо пос. Первоозерного предполагается отправить по трассе ул. Молдавская — ул. Чичерина — ул. Бр. Кашириных — ул. Энгельса — ПКиО.

Автобус.

Здесь разработчики предлагают пересмотреть трассы восьми маршрутов: № 15, 16, 20, 23, 28, 31, 41, 51.

Маршрут № 15 предусмотрен в варианте «ЧМК — ул. Пети Калмыкова — Свердловский пр. — ЮУрГУ (в прямом и обратном направлении)».

Маршрут № 16 рассматривается со следующей трассой движения: ЧМК — ул. Пети Калмыкова — пос. Шагол — пос. Челябэнерго — ул. Бейвеля — ул. Чичерина — ул. Ак. Королёва.

Маршрут № 20 «ул. Мамина — пос. АМЗ». В направлении остановки Нефтебаза маршрут планируют перенести на улицу Кузнецова.

Маршрут № 23 «Автобусный парк — Областная больница», перенос трассы с Университетской Набережной на плотину. Автобус вновь пустят через посёлок Шершни. Сейчас его трасса проложена через Благодатово.

Маршрут № 28 «Областная больница — ул. Доватора — ул. Дзержинского — Меридиан — ул. Шота Руставели — ул. Барбюса — ул. Новороссийская — Меридиан — пос. Смолино».

Маршрут № 31 по действующей трассе, но исключается движение по улицам Солнечная и Молодогвардейцев (без заезда к ТК «Фиеста»).

Маршрут № 41 предлагается вновь вернуть к железнодорожному вокзалу, в настоящее время автобусы следуют от аэропорта до ДК «Строитель». Но только на участке от Свердловского пр. до улицы Доватора трассу предлагают перенести с улицы Воровского на улицу Блюхера.

Маршрут № 51 «пос. Сосновка — АМЗ» предусмотрено продление до Областной больницы.

Предлагаемые схемы движения муниципального транспорта вызывают у руководителей предприятий недоумение. И ситуацию готовы прокомментировать только после проведения первых общественных слушаний.

Принятие схемы в таком виде приведёт к ухудшению транспортного обслуживания жителей Челябинска. Главной причиной является отсутствие у разработчиков данных о реальных размерах пассажиропотока. Подсчет пассажиров, который проводился при подготовке к разработке новой маршрутной сети, не охватывал пиковые часы.

Изменения, которые предполагают внести в трассы движения маршрутных такси, можно посмотреть здесь.