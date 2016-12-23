Крым выручил более 1,5 млрд рублей от продажи имущества Коломойского

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Крым выручил от продажи ранее национализированного имущества украинского олигарха Игоря Коломойского более 1,5 миллиарда рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Продажа имущества через аукцион началась в феврале этого года с санатория «Форос». Все полученные деньги направлены на компенсации крымским вкладчикам, чьи сбережения остались в Приватбанке, который ушел с полуострова после воссоединения Крыма с Россией.

«В этом году было продано имущество санатория “Форос” — это примерно 1 миллиард 200 миллионов. Эта сумма полностью перечислена вкладчикам. После этого было продано еще пять коммерческих объектов, на сумму 304 миллиона рублей», — сказала Анюхина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день к продаже готово еще порядка десяти объектов, которые выставят на аукцион в первом квартале 2017 года.

«Восемь из них — это нежилые и жилые помещения. По двум объектам будут повторно проводиться аукционы, потому что не на все объекты сразу находятся покупатели. Начальная стоимость всех десяти объектов примерно 460 миллионов рублей», — добавила министр.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в 2017 году поступления от продажи имущества Коломойского ожидается в пределах 2 миллиардов рублей.