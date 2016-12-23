В Озерске одобрили строительство пункта захоронения радиоактивных отходов «Росатома»

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

Пункт захоронения твердых радиоактивных отходов планируется создать в пределах санитарно-защитной зоны ФГУП ПО «Маяк» до 2021 года в целях обеспечения экологически безопасной изоляции производимых и накопленных предприятием радиоактивных отходов 3 и 4 классов. Внутренний объем хранилищ должен обеспечить размещение максимум 214 тыс. куб. м отходов.

Эксплуатировать объект будут до 2036 года. Объем инвестиций в создание, эксплуатацию и консервацию объекта, а также последующий мониторинг состояния окружающей среды по предварительным оценкам составит около 6,7 млрд рублей.

По итогам обсуждения было принято решение о поддержке деятельности по создания пункта захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов. 43 человека проголосовали «за», один — воздержался.

Добавим, что ФГУП ПО «Маяк» входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».