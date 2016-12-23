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13:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Белебей получит на строительство инфраструктуры 239 млн из Фонда развития моногородов

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку Башкортостана на софинансирование расходов по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Белебее. Об этом сообщили в Минэкономразвития республики. Принятое положительное решение является основой для заключения Соглашения о софинансировании строительства инфраструктуры.

В заявке речь идет о двух инвестиционных проектах — комплексном техническом перевооружении мощностей ОАО «Белебеевский молочный комбинат» и организации производства по выпуску металлоконструкций ООО НПП «АММА». В первом случае при поддержке Фонда планируется строительство очистных сооружений, во втором — обеспечение электроснабжением. Планируемый объем софинансирования составит более 250 млн рублей, из которых заявлено 239 млн рублей средств фонда. Реализация данных инвестиционных проектов позволит к 2020 году привлечь более 2,6 млрд рублей и создать более 300 рабочих мест.

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