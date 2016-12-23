В Башкирии Белебей получит на строительство инфраструктуры 239 млн из Фонда развития моногородов

В заявке речь идет о двух инвестиционных проектах — комплексном техническом перевооружении мощностей ОАО «Белебеевский молочный комбинат» и организации производства по выпуску металлоконструкций ООО НПП «АММА». В первом случае при поддержке Фонда планируется строительство очистных сооружений, во втором — обеспечение электроснабжением. Планируемый объем софинансирования составит более 250 млн рублей, из которых заявлено 239 млн рублей средств фонда. Реализация данных инвестиционных проектов позволит к 2020 году привлечь более 2,6 млрд рублей и создать более 300 рабочих мест.