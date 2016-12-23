В Башкирии Белебей получит на строительство инфраструктуры 239 млн из Фонда развития моногородов
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку Башкортостана на софинансирование расходов по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Белебее. Об этом сообщили в Минэкономразвития республики. Принятое положительное решение является основой для заключения Соглашения о софинансировании строительства инфраструктуры.