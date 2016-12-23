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13:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Недвижимость в Новосибирской области подешевела на 8%

Аналитики ожидают умеренный рост цен на недвижимость в начале 2017 года, об этом свидетельствуют данные ЦИАНа.

Источник: РИА "Новости"

Недвижимость в Новосибирской области подешевела на 8%, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные аналитиков ЦИАНа.

В 20 крупнейших агломерациях с начала кризиса снизилась средняя стоимость недвижимости — на 3,8% до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Лидером снижения цен по итогам двух лет стала Омская область: средняя стоимость жилья в Омске и его окрестностях за два года снизилась на 14,8%, до 45,7 тыс. руб. Падение цен в Воронеже и Перми также превысило 14%.

В Новосибирской области в первом квартале 2015 года средняя стоимость квадратного метра недвижимости составляла 63,22 тысячи рублей за квадратный метр, а в 2016 году за аналогичный период средняя цена квадратного метра жилья составляла 58,12 тысяч рублей (падение показателя на 8,1%).

По прогнозам аналитиков ЦИАНа, в первом полугодии 2017 года на жилищном рынке может возобновить умеренный рост цен. В годовом выражении увеличение средней стоимости жилья при этом не превысит 5−6%.

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