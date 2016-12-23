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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Выплаты вкладчикам «Интехбанка» начнутся не позднее 13 января

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам татарстанского Интехбанка, где введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 13 января, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Источник: РИА Новости

«С учетом новогодних праздников выплаты начнутся не позднее 13 января… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

ЦБ РФ с 23 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

Как сообщает АСВ, введение временной администрации направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка.

«Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности», — сообщает агентство.

В понедельник Интехбанк сообщил, что приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам. Позже банк изменил формулировку, уточнив, что испытывает проблемы на фоне разгоревшегося в Татарстане банковского кризиса. В четверг, 15 декабря, также сообщалось, что Интехбанк ограничил банковские операции, а 13 декабря банк не исполнил обязательства по сделке РЕПО на Московской бирже. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Интехбанк на 1 октября 2016 года занимал 125-е место в банковской системе РФ.

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