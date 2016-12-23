Фонд кино выделил Воронежской области 15 млн рублей

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделил Воронежской области 15 млн рублей на оснащение современным оборудованием кинотеатров «Родина» в Эртиле и «Победа» в Борисоглебске. Регион получил деньги по итогам конкурсного отбора в рамках Года российского кино, сообщила пресс-служба областного департамента культуры в пятницу, 23 декабря.

В ЦФО финансирование получили еще 19 кинотеатров в 11 областях. Средства выделили на создание условий для показа национальных фильмов в городах и поселках с населением до 500 тыс. человек.

В июле 2016 года Фонд кино выделил 5 млн рублей на развитие кинотеатра «Октябрь» в Кантемировке. Залы оснастили новым оборудованием, за счет чего кантемировцы смогут смотреть кино в формате 3D.

В 2016 году воронежские власти потратили на развитие культуры 661 млн рублей, в 2017-м выделят в три раза меньше — около 261 млн рублей.