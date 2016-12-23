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15:13 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский завод Hyundai сократил в 2016 году производство на 10%

В 2016 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил 207 000 автомобилей, говорится в сообщении компании. Из них более 88 000 — Hyundai Solaris и более 23 000 — Hyundai Creta.

Источник: AP 2016

По сравнению с 2015 годом объемы производства упали на 10%. Как пояснили в компании, это связано с установкой и наладкой оборудования для запуска производства компактного кроссовера Creta, для которой конвейер останавливался. На зимние каникулы Hyundai также уйдет досрочно — для наладки выпуска обновленного Solaris.

В 2016 года предприятие произвело на экспорт 6700 автомобилей (3,2% от общего объема). Первое место по объему зарубежных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3000 автомобилей. В конце августа 2016 года Hyundai Motor начал поставки в Грузию и Тунис.

Компании удалось повысит уровень локализации — с 2016 годом на модели, выпускаемые заводом, устанавливаются стекла и пластиковые топливные баки, произведенные на территории России, кроме того, увеличилась доля используемого российского металла.

В 2017 году завод Hyundai планирует выпустить 220 000 автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия.

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