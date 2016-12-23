Гривня подешевела на 4 копейки — до 26,28 за доллар

В пятницу, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,20/26,28 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4128/27,4520 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2302 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 88 сделок на сумму 43,14 миллиона долларов.