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14:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Цены на бензин в Свердловской области отстали от инфляции

«Утешили» чиновники.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в 2016 году на 2,8% и 2,7%, дизтопливо — на 3,3%, а потребительская корзина в целом — на 7,6%. Сравнительную статистику привел руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Глава ведомства подчеркнул значительную разницу темпов роста между топливными ценами и стоимостью других товаров.

Критических скачков цен на продукты не фиксировалось, подчеркнул Д. Шалабодов. Вместе с тем отдельные категории товаров все-таки выбились в ту или иную сторону. Так, говядина показала рост 20%, а капуста подешевела на треть.

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