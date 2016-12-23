Цены на бензин в Свердловской области отстали от инфляции

В Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в 2016 году на 2,8% и 2,7%, дизтопливо — на 3,3%, а потребительская корзина в целом — на 7,6%. Сравнительную статистику привел руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Глава ведомства подчеркнул значительную разницу темпов роста между топливными ценами и стоимостью других товаров.