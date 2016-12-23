Контракт на поставку ВКС воронежских Ил-112 в подпишут в 2017 году

Авиационный комплекс «Ил» запланировал заключить контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России двух самолетов Ил-112 В в 2017 году. Всего ВКС РФ понадобится 35 таких самолетов, сообщил ТАСС со ссылкой на директора программы Ил-112 В в ОАО «Ил» Дмитрия Савельева.

Дмитрий Савельев добавил, что есть запросы от других государственных структур — до 100 военно-транспортных самолетов.

— В настоящий момент у нас работы производятся по согласованному с Воронежем графику изготовления, предусматривающему подъем машины не позднее 30 июня 2017 года. В связи с этим в настоящий момент прорабатывается контракт на поставку серийных самолетов, в том числе первые два самолета установочной партии планируется подписать уже в следующем году, — процитировал Дмитрия Савельева ТАСС.

Воронежские авиастроители собрали фюзеляж первого летного образца Ил-112 В. Окончательную сборку самолета на ВАСО завершат к концу 2016 года. Транспортное судно совершит первый полет в июле 2017 года. Комплект корпусов для Ил-112 В, а также люки и двери, воронежскому авиазаводу поставило ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП».

Контекст

ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» заключило контракт с Министерством обороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112 В в декабре 2014 года. В январе 2016 года авиазавод приступил к изготовлению первых деталей. Для сборки Ил-112 В ВАСО вложил в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей. Конструкторско-технологическая проработка и подготовка производства ведется на ульяновском АО «Авиастар-СП».

Воронежский авиазавод производит Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, а также обтекатели пилонов для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.