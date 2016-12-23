Контракт на поставку ВКС воронежских Ил-112 в подпишут в 2017 году
Всего Вооруженным силам понадобится 35 таких самолетов.
Всего Вооруженным силам понадобится 35 таких самолетов.
Авиационный комплекс «Ил» запланировал заключить контракт на поставку
Дмитрий Савельев добавил, что есть запросы от других государственных структур — до 100
— В настоящий момент у нас работы производятся по согласованному с Воронежем графику изготовления, предусматривающему подъем машины не позднее 30 июня 2017 года. В связи с этим в настоящий момент прорабатывается контракт на поставку серийных самолетов, в том числе первые два самолета установочной партии планируется подписать уже в следующем году, — процитировал Дмитрия Савельева ТАСС.
Воронежские авиастроители собрали фюзеляж первого летного образца Ил-112 В. Окончательную сборку самолета на ВАСО завершат к концу 2016 года. Транспортное судно совершит первый полет в июле 2017 года. Комплект корпусов для Ил-112 В, а также люки и двери, воронежскому авиазаводу поставило ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП».
Контекст
ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» заключило контракт с Министерством обороны РФ на разработку
Воронежский авиазавод производит Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, а также обтекатели пилонов для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.
Ил-112 — легкий транспортный самолет нового поколения, предназначенный для замены парка самолетов Ан-26. Рассчитан для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. К выпуску планируются две модификации: