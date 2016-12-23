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15:35 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов предложил запустить рельсобус в Гурьевск

В ближайшее время подрядчик приступит к реконструкции дороги от развязки до Приморского кольца.

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов поручил чиновникам рассмотреть возможность запуска рельсобуса на гурьевском направлении.

— Надо по ж/д транспорту, по рельсобусам посмотреть с учётом той работы, которая сейчас начнётся на гурьевском кольце. Я, конечно, понимаю, что мы будем составлять какие-то параллельные дороги, но почему-то верится опять с трудом, что всё будет хорошо. Поэтому, мне кажется, что надо и вот этот вот «куст» на Гурьевске тоже подумать, чтобы рельсобус как-то с ним запускать. Да и вообще… По всем направлениям надо посмотреть. И цена вопроса не такая критическая, но с точки зрения эффекта для жителей это достаточно серьёзно, — сказал Алиханов на оперативном совещании в областном правительстве в пятницу, 23 декабря.

В ближайшее время компания «ВАД» приступит к реконструкции дороги от гурьевской развязки до Приморского кольца. Фирма выполнит ремонт трассы протяжённостью 4,1 километра. После реконструкции дорога станет шестиполосной. В контракт входит подъездная двухполосная дорога к Гурьевску длиной 1,4 километра. Все работы должны завершить до 25 декабря 2020 года.

Ранее региональные власти заключили контракт на реконструкцию 5,1 километра Северного обхода Калининграда. Торги также выиграло ЗАО «ВАД». Компания согласилась провести работы за 6 млрд 828 млн рублей.

Как сообщали власти, нынешние параметры окружной дороги, высокая интенсивность движения по ней и наличие транспортных развязок в одном уровне «не обеспечивают безаварийного и безопасного движения автомобильного транспорта».

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