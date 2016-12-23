Путин: Вхождение Прибалтики в энергокольцо ЕС — проблема для Калининграда

«В Европейском союзе принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетической кольцо, и это создает для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда, требует от нас дополнительных финансовых ресурсов», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что страны Прибалтики в свою очередь не имеют проблем с энергоснабжением.

«Мы решим проблемы устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Вы знаете, что планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций соответствующих, не исключено использование малых ядерных электростанций, которые используются в России», — отметил он.