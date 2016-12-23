Томинский ГОК создаст порядка 1200 рабочих мест по 125 специальностям
На комбинате предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска.
На комбинате предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря./ТАСС/. Томинский горно- обогатительный комбинат (ГОК, «Русская медная компания», РМК) в Челябинской области создаст порядка 1200 новых рабочих мест по 125 специальностям. Об этом сообщили в
«Томинский ГОК создаст около 1200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Как и на других предприятиях РМК, на комбинате предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска. В том числе работу наверняка получат многие сотрудники, занятые сейчас на Коркинском угольном разрезе», — отметили в компании.
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Томинский ГОК — один из самых масштабных, который будет расположен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении
Проект будет реализован в две очереди, срок строительства должен составить максимум 20 месяцев. РМК запланировала запуск первой очереди комбината на ноябрь 2017 года, а в 2019 году комбинат должен был выйти на проектную мощность. Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014−2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную Минпромторгом РФ.
Русская медная компания (РМК) — вертикально интегрированный производственный холдинг, в состав которого входят 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников — около 8 тыс. человек, штаб- квартира — в Екатеринбурге. Осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, а также в Актюбинской области (Республика Казахстан). Является третьим производителем рафинированной меди в РФ, доля на российском рынке — 16%, доля на мировом рынке производства меди около 1%. Также производит цинковый концентрат, золото и серебро.