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15:27 (мск), источник: ТАСС

Томинский ГОК создаст порядка 1200 рабочих мест по 125 специальностям

На комбинате предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря./ТАСС/. Томинский горно- обогатительный комбинат (ГОК, «Русская медная компания», РМК) в Челябинской области создаст порядка 1200 новых рабочих мест по 125 специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

«Томинский ГОК создаст около 1200 новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Как и на других предприятиях РМК, на комбинате предпочтение будет отдаваться местным жителям — соискателям из Томино, Коркино, Копейска. В том числе работу наверняка получат многие сотрудники, занятые сейчас на Коркинском угольном разрезе», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что на горно-обогатительном комбинате потребуются водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления, а также административный и вспомогательный персонал. «Помимо 1200 рабочих мест, как и на любое крупное предприятие, будут нужны вспомогательные сотрудники для сервиса и обслуживания, поэтому эта цифра еще возрастет. На данный момент порядка 700 жителей Среднего Урала уже направили свои резюме для трудоустройства. По данным компании, средняя заработная плата работников составит порядка 40 тыс. рублей», — пояснили в РМК.

Томинский ГОК — один из самых масштабных, который будет расположен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медно-порфировых руд, в состав проекта войдет рудник «Томинский» и обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди ниже 0,4%. Предполагается, что производительность комбината составит 28 млн тонн медной руды в год, из которой будет производиться более 500 тыс. тонн медного концентрата.

Проект будет реализован в две очереди, срок строительства должен составить максимум 20 месяцев. РМК запланировала запуск первой очереди комбината на ноябрь 2017 года, а в 2019 году комбинат должен был выйти на проектную мощность. Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014−2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную Минпромторгом РФ.

Русская медная компания (РМК) — вертикально интегрированный производственный холдинг, в состав которого входят 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников — около 8 тыс. человек, штаб- квартира — в Екатеринбурге. Осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, а также в Актюбинской области (Республика Казахстан). Является третьим производителем рафинированной меди в РФ, доля на российском рынке — 16%, доля на мировом рынке производства меди около 1%. Также производит цинковый концентрат, золото и серебро.

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