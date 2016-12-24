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10:57 (мск), источник: Янтарный край

Антон Алиханов: Модернизация энергосистемы Калининградской области обойдется в 100 миллиардов рублей

Врио губернатора Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с обеспечением безопасности энергетической системы Калининградской области.

В настоящее время в области один крупный энергоисточник — Калининградская ТЭЦ-2, на долю которой приходится более 98% всей вырабатываемой электроэнергии. Мощность станции 900 МВт. Превышение годового производства электроэнергии над собственным энергопотреблением региона составляет почти 2 млрд кВт*ч. Как видно по этим цифрам, в регионе производится больше, чем потребляется. Надо отметить, что располагаемая мощность Калининградской ТЭЦ-2 не резервируется дополнительными источниками энергии. Иными словами, не обеспечивается надежность электроснабжения существующих потребителей.

Калининградская энергосистема связана с Единой энергетической системой России через электрические сети энергосистем Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы. Несмотря на то, что вокруг нас создается некое прибалтийское кольцо, энергетическая блокада Калининграда невозможна.

Министерством энергетики Российской Федерации разработан комплекс мероприятий по строительству новых генерирующих мощностей строительства и объектов газоснабжения на территории Калининградской области. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден план мероприятий об обеспечении энергоснабжения Калининградской области. В настоящее время осуществляется реализация плана мероприятий по обеспечению энергоснабжения области.

Таким образом, правительство Российской Федерации совместно с регионом и ответственными исполнителями выполняет модернизацию энергосистемы Калининградской области.

На эти цели выделяется более 100 миллиардов рублей. Будут построены новые подстанции напряжением 110 кВ, а также пройдут реконструкцию существующие кабельные и воздушные линии. В ближайшее время будет обеспечено электроснабжение Куршской косы, которая «питается» с Литовской Республики, а также объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

Есть хорошие новости и по газу. Планируем построить новые объекты газоснабжения, терминал сжиженного природного газа, а также будет расширено существующее хранилище. Это создаст «подушку безопасности» в случае прекращения газоснабжения со стороны Литвы.

Уже началась поставка оборудования на строящиеся газовые станции. На Маяковской и Талаховской ТЭС идет поставка оборудования. В январе 2018 года они будут введены в эксплуатацию и позволят обеспечить резервирование Калининградской ТЭЦ-2. Плюс, у нас предусмотрена одна угольная станция. Это позволит запитать социальные объекты и объекты Министерства обороны РФ в случае перебоя с газоснабжением региона, следовательно, мы будем защищены в случае энергодефицита. Профицит энергии можно будет использовать в том числе и для роста производства на территории области, — сообщил Антон Алиханов.

Вопросы энергобезопасности самого западного региона России прозвучали на состоявшейся в пятницу, 23 декабря, ежегодной пресс-конференции Президента Владимира Путина. Глава государства назвал их важными вопросами, «которые подлежат решению в первую очередь», отметив, что они связаны «со строительством наших отношений, в том числе, с Европейским союзом».

«В Европейском союзе принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо. Это создаёт для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда, требует от нас дополнительных финансовых ресурсов, для того чтобы выстроить новое кольцо и включить в него Калининград», — сказал Путин, выразив уверенность в том, что проблема устойчивого энергетического снабжения Калининградской области будет решена.

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Антон Алиханов: модернизация энергосистемы Калининградской области обойдется в 100 миллиардов рублей
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