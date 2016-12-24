МВД расплачивается за защиту

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Десятки тысяч российских адвокатов, основным заработком которых является представление интересов по назначению, находятся в предзабастовочном состоянии. В некоторых регионах уже фиксируются отказы юристов от участия в следственных действиях МВД из-за хронических невыплат за оказание услуг госзащитников. Задолженность, которая, по подсчетам Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР), составляет 700 млн руб., в МВД обещают погасить в два этапа: за счет изысканных средств и бюджета следующего года. Как сообщил «Ъ» исполнительный вице-президент ФПАР Андрей Сучков, проблемы с выплатами МВД денег за оказание услуг адвокатами по назначению возникли еще летом этого года. По его словам, в регионах ситуация складывается по-разному.

Общий итог — задолженность за услуги госзащитников, которых приглашали дознаватели и следователи для задержанных, не имеющих возможности оплатить адвокатов по соглашению, достигла порядка 700 млн рублей.

Для примера, долг управления МВД по Красноярскому краю составил 17,7 млн руб., по Республике Саха (Якутия) — 12,5 млн, по Башкортостану и Хабаровскому краю — по 10 млн, по Ханты-Мансийскому автономному округу и Вологодской области — по 8,5 млн и т. д.

«В результате сложилась предзабастовочная ситуация и появились случаи отказов выходить на следственные действия», — пояснил господин Сучков, особо отметив, что ситуация пока не приняла массовый характер.



В частности, по данным «Ъ», на этой неделе сотрудники нескольких нижегородских адвокатских контор решили не выходить на действия органов дознания и следствия МВД. «Нам задолжали более полутора миллионов, не платят еще с июля, хотя ставка копеечная, но в УВД Нижнего Новгорода говорят, что денег на эти цели нет», — сообщили «Ъ» в адвокатской конторе Канавинского района, пояснив, что решение отказаться от участия в делах по назначению было принято на общем собрании коллектива. К бойкоту присоединись адвокатские конторы Московского и Приокского районов Нижнего Новгорода, Кстовского, Лукояновского, Шатковского, Дивеевского и ряда других районов области.



В свою очередь, господин Сучков пояснил, что подобные невыплаты адвокатам стали уже хроническими с 2013 года.

До этого как МВД, так и другие ведомства имели в своем бюджете отдельную строку, предусматривающую оплату госзащитников. В последнее же время эти траты были приписаны к общей массе расходов.



Между тем, по данным ФПАР, в реестре на данный момент числится около 75 тыс. адвокатов, из которых около 70 тыс. имеют статус действующих. При этом для примерно 40 тыс. из них оказание услуг по назначению за счет бюджета является основным, а зачастую и единственным источником дохода.

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Как уточнил господин Сучков, в стране действует единая ставка оплаты работы адвоката по назначению — 550 руб. за день. Она может увеличиваться в зависимости от сложности уголовного дела, количества вменяемых статей, а также коэффициента за работу в определенных районах — например, Крайнего Севера, но все равно не превышает 1100 руб. Всего же ежегодно защитники по назначению получают в общей сложности около 3,8−3,9 млрд руб.



Он пояснил, что, когда летом начались невыплаты из МВД, ФПАР сначала занималась мониторингом ситуации. А проблемы на местах путем переговоров и совещаний пытались решить региональные адвокатские образования. Почти во всех случаях представители местных органов МВД объясняли задержки с перечислением средств сокращением бюджета. Такие случаи были и раньше, но долги постепенно гасились. Отметим, что это касалось не только МВД, хотя на него и приходится львиная доля выплат, так как именно органы дознания и следствия расследуют большинство преступлений, но также и СКР и Судебного департамента при Верховном суде.

У других ведомств также есть задолженность перед адвокатами по назначению, 7 млн руб., но во ФПАР полагают, что до конца года долги погасят.



Осенью ФПАР, суммировав информацию о скопившейся задолженности, обратилась в МВД. Последнее письмо за подписью президента адвокатской палаты Юрия Пилипенко было направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева 16 декабря.

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В нем перечислялись регионы, где ситуация является самой тяжелой. В результате в минувшую среду в Минюсте состоялось совещание руководства ФПАР, представителей финансово-экономических подразделений МВД и Минфина. По словам Андрея Сучкова, на нем МВД вновь сослалось на сокращение бюджета, но заверило, 7 млн руб., что составляет порядка 40% от общей суммы. А остальные средства адвокатские образования получат в первых числах января уже за счет нового бюджета МВД 2017 года. «Мы разослали циркуляры во все регионы с просьбой срочно информировать ФПАР о погашении задолженности, надеемся, что к середине января у нас будет общая картина», — сообщил исполнительный вице-президент ФПАР.

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Он считает, что пока «ситуация купирована», но не исключает возможности ее повторения в следующем году. По его словам, когда в Госдуме шло обсуждение бюджета на 2017 год, адвокатская палата направила депутатам обращение с просьбой сделать статьи бюджетов ведомств об оплате услуг госзащитников защищенными, однако ответа не получила. Позже этот же вопрос обсуждался и в Совете по правам человека при президенте, так как он напрямую связан с обеспечением закрепленных в Конституции прав гражданина, включая право на защиту. И, по данным господина Сучкова, документы на этой неделе были направлены Владимиру Путину.



Как считают во ФПАР, уже в январе придется работать в формате «экстренного штаба», чтобы предотвратить повторение с невыплатой. По мнению ее руководителей, если в этом году критическая ситуация сложилась к концу третьего квартала, то в 2017 она может при таком же подходе резко ухудшиться уже к концу мая — началу лета.

В МВД «Ъ» подтвердили, что за счет внутреннего перераспределения ассигнований была изыскана возможность увеличения расходов на адвокатов на сумму 294 млн руб. в этом году.