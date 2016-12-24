Ремонтную реформу поправили

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ЦБ и Минфин согласовали поправки ко второму чтению законопроекта о «ремонтной» реформе ОСАГО. Из них следует, что приоритет натурального возмещения над выплатой будет действовать только в отношении легковых автомобилей физлиц и не распространяться на компании.

При этом в случае «тяжелых жизненных обстоятельств», например при получении увечья, не совместимого с управлением автомобилем, или гибели водителя, выплату все же можно будет получить деньгами.

Наличие «обстоятельств» надо будет доказывать специальной комиссии — страховщикам эта норма не нравится, они предлагают в таких случаях обращаться в суд.

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В распоряжении «Ъ» оказались поправки, разработанные ЦБ и Минфином ко второму чтению законопроекта об установлении приоритета ремонта над денежной выплатой. Напомним, первое чтение проекта о ремонтной реформе в ОСАГО прошел 14 декабря. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки ко второму чтению комитет рассмотрит уже 10 января.



Как следует из предложенных изменений, возмещение ремонтом будет касаться только легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Сервис для ремонта будет выбираться потерпевшим из списка техстанций, представленного страховщиком. В течение 20 календарных дней после подачи заявления о страховом возмещении и осмотра автомобиля независимым экспертом страховщик выдает направление на ремонт.



Сервисы, в свою очередь, должны будут соответствовать специальным требованиям по организации восстановительного ремонта — их разработает ЦБ. Среди них — близость от места пребывания пострадавшего в ДТП, сроки ремонта и так далее. При этом поправки предусматривают возможность направления автомобиля и в сервис, «не соответствующий указанным требованиям».

Если автовладелец не согласится с направлением на ремонт на такой несертифицированной станции, выплата осуществляется деньгами.



Еще одна возможность получить денежное возмещение — оказаться в «тяжелых жизненных обстоятельствах».

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По сведениям «Ъ», на заседании профильной рабочей группы, состоявшемся на этой неделе, зампред ЦБ Владимир Чистюхин пояснял депутатам, что если у потерпевшего складываются подобные обстоятельства, он подтверждает их документами и направляет страховщику заявление о выплате. Таким обстоятельством может быть гибель автовладельца — родственникам в этом случае нужна денежная выплата, а не ремонт уже ненужного автомобиля.



Другой вариант — тяжелое увечье, на лечение которого не хватает отведенного законом лимита в 500 тыс. руб., или получение травм, не совместимых с управлением автомобилем, — слепота, паралич и т. д. Если страховщик отказывает в денежной выплате, за рассмотрение дела берется специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА). В нее планируется собрать представителей страховых компаний, организаций по защите потребителей. Эта комиссия в течение 60 дней принимает решение о том, должен ли платить страховщик.



В поправках появился срок их вступления в силу — 1 марта 2017 года. Порядок оплаты ремонтом в ОСАГО будет действителен для ДТП, случившихся после этой даты. Как рассказала «Ъ» замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева, «руководство Минфина уже завизировало предложения Банка России». По ее словам, у нормы, связанной с получением денег в тяжелых обстоятельствах, есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что через профобъединение есть возможность влиять на денежные выплаты страховщиков.

Минус в том, что это неудобно для гражданина: долго по срокам, надо пройти определенные процедуры доказательств, принятие решения о выплате остается непрозрачным. Вера Балакирева замглавы департамента финансовой политики Минфина

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