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07:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ремонтную реформу поправили

ЦБ предлагает контролировать выплаты деньгами в ОСАГО.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЦБ и Минфин согласовали поправки ко второму чтению законопроекта о «ремонтной» реформе ОСАГО. Из них следует, что приоритет натурального возмещения над выплатой будет действовать только в отношении легковых автомобилей физлиц и не распространяться на компании.

При этом в случае «тяжелых жизненных обстоятельств», например при получении увечья, не совместимого с управлением автомобилем, или гибели водителя, выплату все же можно будет получить деньгами.

Наличие «обстоятельств» надо будет доказывать специальной комиссии — страховщикам эта норма не нравится, они предлагают в таких случаях обращаться в суд.

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В распоряжении «Ъ» оказались поправки, разработанные ЦБ и Минфином ко второму чтению законопроекта об установлении приоритета ремонта над денежной выплатой. Напомним, первое чтение проекта о ремонтной реформе в ОСАГО прошел 14 декабря. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки ко второму чтению комитет рассмотрит уже 10 января.

Как следует из предложенных изменений, возмещение ремонтом будет касаться только легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Сервис для ремонта будет выбираться потерпевшим из списка техстанций, представленного страховщиком. В течение 20 календарных дней после подачи заявления о страховом возмещении и осмотра автомобиля независимым экспертом страховщик выдает направление на ремонт.

Сервисы, в свою очередь, должны будут соответствовать специальным требованиям по организации восстановительного ремонта — их разработает ЦБ. Среди них — близость от места пребывания пострадавшего в ДТП, сроки ремонта и так далее. При этом поправки предусматривают возможность направления автомобиля и в сервис, «не соответствующий указанным требованиям».

Если автовладелец не согласится с направлением на ремонт на такой несертифицированной станции, выплата осуществляется деньгами.


Еще одна возможность получить денежное возмещение — оказаться в «тяжелых жизненных обстоятельствах».

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По сведениям «Ъ», на заседании профильной рабочей группы, состоявшемся на этой неделе, зампред ЦБ Владимир Чистюхин пояснял депутатам, что если у потерпевшего складываются подобные обстоятельства, он подтверждает их документами и направляет страховщику заявление о выплате. Таким обстоятельством может быть гибель автовладельца — родственникам в этом случае нужна денежная выплата, а не ремонт уже ненужного автомобиля.

Другой вариант — тяжелое увечье, на лечение которого не хватает отведенного законом лимита в 500 тыс. руб., или получение травм, не совместимых с управлением автомобилем, — слепота, паралич и т. д. Если страховщик отказывает в денежной выплате, за рассмотрение дела берется специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В нее планируется собрать представителей страховых компаний, организаций по защите потребителей. Эта комиссия в течение 60 дней принимает решение о том, должен ли платить страховщик.

В поправках появился срок их вступления в силу — 1 марта 2017 года. Порядок оплаты ремонтом в ОСАГО будет действителен для ДТП, случившихся после этой даты.

Как рассказала «Ъ» замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева, «руководство Минфина уже завизировало предложения Банка России». По ее словам, у нормы, связанной с получением денег в тяжелых обстоятельствах, есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что через профобъединение есть возможность влиять на денежные выплаты страховщиков.

Минус в том, что это неудобно для гражданина: долго по срокам, надо пройти определенные процедуры доказательств, принятие решения о выплате остается непрозрачным.
Вера Балакиревазамглавы департамента финансовой политики Минфина
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По словам главы РСА Игоря Юргенса, новелла про тяжелые жизненные обстоятельства — лишняя в поправках. «Страховщику выгоднее платить деньгами потому, что выплата уменьшается на сумму износа авто, — считает он.— Особой необходимости в комиссии нет».

Кроме того, по его мнению, если у потерпевшего возникли эти обстоятельства, есть суд для представления соответствующих доказательств. Потерпевший может пойти в суд после отказа в выплате комиссии РСА.

«Получается, что потерпевший впустую тратит время», — считает президент РСА. Кроме того, страховщиков смущает, что в поправках не содержится исчерпывающий перечень подобных обстоятельств.

Защитники автомобилистов называют положение о выплате деньгами «издевательством над автовладельцем». «Мало того что страховщики навязывают ремонт, конкретный сервис, так еще водителю надо унижаться и доказывать свои трудности, чтобы получить деньги по полису, — возмущается президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.— У автовладельца отбирают право, которое у него имеется сейчас, — получить на свое усмотрение ремонт или деньги».

По его словам, «не нужно никаких комиссий и унижений, чтобы получить копейку по ОСАГО». «Законодатель, вероятно, заметил, что после последнего удорожания полиса ОСАГО порядка 7 млн автовладельцев выпали из системы обязательного автострахования — перестали покупать полис. После таких драконовских поправок их число вырастет в разы», — уверен господин Тюрников.

Татьяна Гришина

Комментарии
15
Ангелика Мясникова
⇖⇖ Одинокие красотки твоего города в поиске мужчин...
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srgy58
Зачем вообще страховаться Осаго тогда. Они строят заборы для выплат. Не хотят платить, специально занижают суммы, зная что не каждый попрется в суд. По сути это уже мошенничество, а государству плевать
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Jo Men
Мне в мою ласточку один бестолковый въехал, ремонт в 40тыс. обошелся, а страховая выплатила через суд 200тыс., так что норм.
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