Росавиация приостановила полеты ряда SSJ-100

Хабаровск, 24 декабря, AmurMedia.

Росавиация решила приостановить полеты нескольких самолетов SSJ-100 по стране. Ведомство выявило дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИТАР ТАСС.

«Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, — cообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. — Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день».

Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям, добавил источник.

«Технические службы ГСС отреагировали в сложившейся ситуации сверхоперативно в течение первых часов — со всеми без исключения эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов», — отметил он.

В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться.