Росавиация приостановила полеты ряда SSJ-100
Причина — в дефекте стабилизатора.
Причина — в дефекте стабилизатора.
Хабаровск, 24 декабря, AmurMedia.
Росавиация решила приостановить полеты нескольких самолетов SSJ-100 по стране. Ведомство выявило дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИТАР ТАСС.
«Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100
Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям, добавил источник.
«Технические службы ГСС отреагировали в сложившейся ситуации сверхоперативно в течение первых часов — со всеми без исключения эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов», — отметил он.
В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться.
Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России является «Аэрофлот». Ранее ряд СМИ сообщил, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов