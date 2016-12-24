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04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Росавиация приостановила полеты ряда SSJ-100

Причина — в дефекте стабилизатора.

Источник: Reuters

Хабаровск, 24 декабря, AmurMedia.

Росавиация решила приостановить полеты нескольких самолетов SSJ-100 по стране. Ведомство выявило дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИТАР ТАСС.

«Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, — cообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. — Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день».

Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям, добавил источник.

«Технические службы ГСС отреагировали в сложившейся ситуации сверхоперативно в течение первых часов — со всеми без исключения эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов», — отметил он.

В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться.

Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России является «Аэрофлот». Ранее ряд СМИ сообщил, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с шестью SSJ-100. Официальный представитель компании был недоступен для комментария.

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