Трамваи в Комсомольске-на-Амуре могут заменить электробусами или автобусами на газе

Участники градостроительного совета при мэре Комсомольска-на-Амуре пришли к выводу, что расширение городских дорог невозможно без демонтажа трамвайный путей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Заменить трамваи в мэрии предложили электробусами. Две станции зарядки такого транспорта уже предусмотрели при планировке Комсомольского шоссе. Одна зарядка позволяет проехать около сотни километров.

Не исключено также, что вместо трамваев на маршруты выйдут автобусы на газе.

«В новом году у нас появится новая станция заправки газом в районе Северного шоссе. В дальнейшем планируется расширение этой сети, такое указание у нас есть от края. В Хабаровске раньше начали развивать это дело, а мы немного отстаем», — отметил глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов.

Обсуждая нынешнее стояние трамвайной сети, участники градсовета отметили малое количество вагонов (всего два), низкую загрузку и плохое состояние путей.

«Недавно мы проводили обследование трамвайной сети и выяснили, что перевозки у нас небезопасны, и мы там скоро просто вынуждены будем или остановить трамваи или делать реконструкцию путей в районе Силинского парка», — сообщил Андрей Климов.