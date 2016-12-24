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10:31 (мск), источник: РИА Новости

В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек — РИА Новости. Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в Благовещенском районе Амурской области, сообщил РИА Новости представитель правительства российского региона.

Источник: РИА "Новости"

«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», — рассказал собеседник агентства.

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный мостовой переход будет построен за три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. Ранее сообщалось, что предполагаемая дата начала строительства — июль 2016 года.

Как сообщал ранее представитель департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Ян, планируемая стоимость моста составит 2,47 миллиарда юаней (примерно 355,6 миллиона долларов).

По его словам, мост откроется в октябре 2019 года. Длина моста составит 19,9 километра.
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По данным агентства China News Service, 6,5 километра моста будут проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 километра — по территории РФ. Ширина моста составит 14,5 метра.

Как заявил на торжественной церемонии губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао, строительство моста кардинальным образом скажется на росте железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком РФ и провинций Хэйлунцзян. Он добавил, что строительство моста также повлияет на модернизацию транспортной системы между странами и значительно укрепит связи сторон.

В середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики — это прописано в межправсоглашении.

Ориентировочно, при строительстве моста будет создано более 1400 рабочих мест. Две трети мостового перехода пройдет по российской стороне.
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В марте 2016 года в Харбине была зарегистрирована совместная российско-китайская компания-оператор строительства моста Благовещенск — Хэйхэ, которая обеспечит стройку «под ключ».

Также сообщалось, что РФ вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей и 5,2 миллиарда — китайская сторона. Зарегистрированная совместная компания получит в банке правительства провинции Хэйлунцзян кредит под 5% годовых.

Комментарии
16
Ангелика Мясникова
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Сергей Саморуков
Там пресной воды мало . И в Китае тоже её не хватает . А у нас .....Байкал и т.д...
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Jo Men
Вот еще китайцы, блин, подавай им наши земли до Урала, а Монголия и Казахстан их не интересуют ???
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