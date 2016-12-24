В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный мостовой переход будет построен за три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. Ранее сообщалось, что предполагаемая дата начала строительства — июль 2016 года.

«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мост откроется в октябре 2019 года. Длина моста составит 19,9 километра.

По данным агентства China News Service, 6,5 километра моста будут проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 километра — по территории РФ. Ширина моста составит 14,5 метра.

Как заявил на торжественной церемонии губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао, строительство моста кардинальным образом скажется на росте железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком РФ и провинций Хэйлунцзян. Он добавил, что строительство моста также повлияет на модернизацию транспортной системы между странами и значительно укрепит связи сторон.

В середине апреля 2016 года проект концессионного соглашения по строительству моста был парафирован в Харбине. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики — это прописано в межправсоглашении.