Коммуналка может подорожать в Волгограде

Сейчас он составляет 4,2%. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе Волгоградской городской Думы.

На заседании парламентарии рассмотрели обращение в адрес губернатора об установлении для Волгограда с 1 июля 2017 года предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Известно, что если повышения индекса не будет, то убытки ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают население теплом составят 476 миллионов рублей, горячей водой — 100 миллионов. Положительно отреагировали на это предложение 28 депутатов.