КазИнвестБанк приостановил все виды операций
Казахстанский коммерческий Казинвестбанк приостановил все виды банковских операций до понедельника, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в
Казахстанский коммерческий Казинвестбанк приостановил все виды банковских операций до понедельника, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в
«У нас произошел технический сбой,
«Мы владеем только такой информацией: у нас технический сбой, сейчас мы не можем
Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, Казинвестбанк допустил технический дефолт. Решение о том спасать финорганизацию или позволить обанкротиться, будет принято Нацбанком Казахстана в понедельник.
Как известно, Нацбанк с 1 ноября 2016 года приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Казинвестбанк» и АО «Delta bank» сроком на 3 месяца.
По состоянию на 1 октября 2016 года объем принятых депозитов физических лиц «Казинвестбанка» составляет 16,4 млрд тенге или 2,3% от совокупного объема депозитов физических лиц.
По данным KASE, на 1 ноября 2016 года состав акционеров Казинвестбанка выглядел следующим образом: Гаухар Каппарова — 9,98%; Багдат Абилхадиров, Мурат Альмагамбетов, Серик Бейсенбеков, Айдар Джаксылыков, Айдос Ержанов, Нуржан Кайрбеков, Ержанат Калижанов, Ляззат Тлеубаева — по 9,3 % каждый; Белла Чершновец — 7,1%.
По данным Нацбанка Казахстана, «Казинвестбанк» по итогам