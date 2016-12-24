КазИнвестБанк приостановил все виды операций

«Мы владеем только такой информацией: у нас технический сбой, сейчас мы не можем какой-то вам ответ дать», — добавил оператор горячей линии.

«У нас произошел технический сбой, из-за которого до понедельника приостановлены все виды операций. Сейчас никакие операции недоступны. Мы сейчас не можем ничего ответить, официальное заявление будет сделано в понедельник», — пояснили в колл-центре. В банке уточнили, что все отделения учреждения в данный момент не работают.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, Казинвестбанк допустил технический дефолт. Решение о том спасать финорганизацию или позволить обанкротиться, будет принято Нацбанком Казахстана в понедельник.

Как известно, Нацбанк с 1 ноября 2016 года приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Казинвестбанк» и АО «Delta bank» сроком на 3 месяца.

По состоянию на 1 октября 2016 года объем принятых депозитов физических лиц «Казинвестбанка» составляет 16,4 млрд тенге или 2,3% от совокупного объема депозитов физических лиц.

По данным KASE, на 1 ноября 2016 года состав акционеров Казинвестбанка выглядел следующим образом: Гаухар Каппарова — 9,98%; Багдат Абилхадиров, Мурат Альмагамбетов, Серик Бейсенбеков, Айдар Джаксылыков, Айдос Ержанов, Нуржан Кайрбеков, Ержанат Калижанов, Ляззат Тлеубаева — по 9,3 % каждый; Белла Чершновец — 7,1%.