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11:26 (мск), источник: Sputnik.by

«Транснефть» направила Беларуси предложения по тарифам на транзит нефти

Объем поставок нефти из России в Беларусь в первом квартале 2017 года предварительно составит 4,5 миллиона тонн, возможна корректировка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 дек — Sputnik. «Транснефть» направила Беларуси свои предложения в отношении повышения тарифов на транзит нефти в следующем году, заявил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

Согласно действующей методике изменения тарифов был проведен анализ и подготовлены предложения на 2017 год, сообщил Демин.

«Транснефть» считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%», — сказал представитель «Транснефти.

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Он также уточнил, что данные цифры были озвучены белорусской стороне.

«Также было направлено каждой из компаний экспертное заключение по вопросу установления ставок тарифов на услуги», — добавил Демин.

Как ранее отметила «Транснефть», объем поставок нефти из России в Беларусь в первом квартале 2017 года предварительно составит 4,5 миллиона тонн, возможна корректировка.

Комментарии
1
Сергей Кухарёнок
спекулянты
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