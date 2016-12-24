«Транснефть» направила Беларуси предложения по тарифам на транзит нефти

МИНСК, 24 дек — Sputnik. «Транснефть» направила Беларуси свои предложения в отношении повышения тарифов на транзит нефти в следующем году, заявил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

Согласно действующей методике изменения тарифов был проведен анализ и подготовлены предложения на 2017 год, сообщил Демин.

«Транснефть» считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%», — сказал представитель «Транснефти.