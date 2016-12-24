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12:00 (мск), источник: Publika.md

На этой неделе в Молдову поступила основная часть внешнего финансирования

2016 год Молдова завершает с инвестициями в экономическое развитие на десятки миллионов евро.

2016 год Молдова завершает с инвестициями в экономическое развитие на десятки миллионов евро. Новое соглашение с МВФ, подписанное правительством в ноябре, разблокировало внешнее финансирование, на этой неделе в страну пришла основная часть зарубежной помощи.

19 декабря кабмин подписал кредитные соглашения с Евроинвестбанком и Европейским банком реконструкции и развития. Общая сумма займов 92 миллиона евро. Средства пойдут на строительство новой ветки газопровода Яссы-Унгены, который решено протянуть до Кишинева. На этой же неделе Евросоюз выделил более 45 млн евро на программы бюджетной поддержки.

В среду 21 декабря правительство одобрило Меморандум между Министерством здравоохранения и Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Более четырех миллионов евро получит наша страна на усовершенствование диагностики неинфекционных заболеваний. 4 млн евро предоставит Банк развития Совета Европы, средства направят на строительство в будущем году ста социальных квартир в Фалештском и Резинском районах.

Черноморский банк торговли и развития ежегодно будет вкладывать в развитие экономики Молдовы по 10 миллионов евро. Программа финансирования рассчитана до 2018 года. Она предусматривает общий объем инвестиций в 41 с лишним миллиона евро.

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