Самарская компания попала в санкционный список США
В санкционный список США добавлены четыре российские судоходные и сервисные компании, а также 2 судна.
В санкционный список США добавлены четыре российские судоходные и сервисные компании, а также 2 судна.
Как указано в сообщении американского министерства финансов, санкции коснулись компаний «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург), «Транс-Флот» (Самара), «Солид» (Новороссийск) и «РусХимТрейд» (Темрюк).
Отдельно в санкционный список включены танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград» компании «Транс-Флот».
Распространение санкций на указанные компании объясняется их связями с ранее включенной в санкционный список компанией «Совфрахт», которая, по данным властей США, ведет операции в Крыму, пишет ПортНьюс.