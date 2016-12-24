Самарская компания попала в санкционный список США

Как указано в сообщении американского министерства финансов, санкции коснулись компаний «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург), «Транс-Флот» (Самара), «Солид» (Новороссийск) и «РусХимТрейд» (Темрюк).

Отдельно в санкционный список включены танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград» компании «Транс-Флот».

Распространение санкций на указанные компании объясняется их связями с ранее включенной в санкционный список компанией «Совфрахт», которая, по данным властей США, ведет операции в Крыму, пишет ПортНьюс.