Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Трамп рассказал, кого он хочет видеть на своей инаугурации
Путин согласился с проведением нового референдума в Крыму
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Глава СБУ призывает дать автономию «украинской» Тюмени – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12:02 (мск), источник: Publika.md

Цены на жильё в Молдове снизились почти на 10%

Почти на 10 процентов подешевели в Молдове квартиры в январе-сентябре нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Источник: Publika.md

Эта тенденция не коснулась только столицы. Дешевле всего жильё продают в Новых Аненах.

По данным агентства Euroimobil, c начала года жилье в Новых Аненах подешевело на 10 с лишним процента. За квадратный метр там просят немногим более 320 евро.

Недорого можно приобрести жильё в Криулянах, Хынчештах и Страшенах — примерно по 350 евро за квадратный метр. В прошлом году там цены были на 9 с небольшим процента выше.

Двухкомнатную квартиру в тех же Новых Аненах можно купить за 17 тысяч евро. В то время как в Яловенах — за 22 тысячи. Там за квадратный метр жилья в многоквартирных домах просят почти 450 евро.

Около 400 евро стоит сейчас квадратный метр жилья в Кагуле, Оргееве, Комрате и Бельцах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь