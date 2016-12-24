7,3 миллиарда федеральных рублей поступят в казну Волгоградской области

«Начинается новый этап, который потребует от нас очень точных, выверенных шагов», — сказал Андрей Бочаров. — «Мы будем двигаться только вперед, исходя из интересов Волгоградской области и интересов ее жителей».

Губернатор обратил внимание на необходимость сконцентрировать общие усилия для реализации проектов по обновлению школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, ремонту школ и подъездных путей к ним, строительству спортивных и детских площадок, комплексному благоустройству территорий.

Глава региона высоко оценил взаимодействие депутатов всех уровней. Новый состав депутатов Госдумы от региона сотрудничает с местными народными избранниками. Благодаря этому решения, принимаемые на федеральном уровне, отражают интересы волгоградцев. В следующем году безвозмездные поступления в региональную казну увеличатся до 7,3 миллиарда рублей. Их потратят на социально-экономические программы и реализацию инфраструктурных проектов.

Также дополнительные средства будут направлены активным поселениям региона: Алексеевскому, Николаевскому, Новониколаевскому, Фроловскому, Урюпинскому, Нехаевскому, Иловлинскому, Киквидзенскому и Среднеахтубинскому районам, а также отдельным поселениям Ленинского, Котельниковского, Светлоярского, Старополтавского и Чернышковского районов. Деньги пойдут на приведение в порядок 90 сел.