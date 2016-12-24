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13:28 (мск), источник: Крым Press

Крымчанам будет доступна ипотека под 11% годовых

Программа ипотечного кредитования в полной мере заработает в Крыму с 2017 года. Об этом в телепрограмме «Серьезный разговор» заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, крымчанам будет доступна ипотека под 11% годовых.

— Мы в состоянии будем обеспечить по ряду программ финансирование и формирование процентных ставок в районе 11% для крымчан, которые желают приобрести жилье. Это одна из основных задач — строительство и ввод в эксплуатацию новых площадей, — отметил крымский премьер.

Сергей Аксёнов добавил, что стоимость квадратного метра жилья по программам поддержки не должна превышать 35 тысяч рублей.

— Программы поддержки будут работать. Считаю, что если стоимость квадратного метра будет в районе 30−35 тысяч рублей, это даст толчок к развитию строительной отрасли Республики Крым, — заявил глава Республики.

Кроме того, он отметил, что в Крыму бесплатно выдаются квартиры ограниченным категориям граждан: по инвалидности, по программе поддержки депортированных, но самой эффективной является федеральная программа «Жилье для российской семьи». По ней намечена реализация жилья для 250 семей, всего же заявок было подано более 1200.

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