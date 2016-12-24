Из Воронежа хотят запустить прямые рейсы в Турцию
Авиакомпания Turkish Airlines вернулась к переговорам с представителями международного аэропорта Воронеж о возможных прямых перелётах в Стамбул или Анталью, сообщила
Авиакомпания Turkish Airlines вернулась к переговорам с представителями международного аэропорта Воронеж о возможных прямых перелётах в Стамбул или Анталью, сообщила
В случае положительного исхода переговоров, жители смогут летать регулярными рейсами через Стамбул в любую точку мира или напрямую в Анталью.
Авиакомпания Turkish Airlines является одной из лучших в Европе. Она совершает регулярные рейсы в 123 иностранных и 32 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и США.