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15:52 (мск), источник: АиФ Черноземье

Из Воронежа хотят запустить прямые рейсы в Турцию

Авиакомпания Turkish Airlines вернулась к переговорам с представителями международного аэропорта Воронеж о возможных прямых перелётах в Стамбул или Анталью, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта.

Пресс-служба аэропорта напоминает, что первая встреча с представителями авиакомпании Turkish Airlines состоялась 16 ноября 2015 года, и даже были достигнуты определённые договорённости. Однако тогда из-за известных событий диалог был прерван.

В случае положительного исхода переговоров, жители смогут летать регулярными рейсами через Стамбул в любую точку мира или напрямую в Анталью.

Авиакомпания Turkish Airlines является одной из лучших в Европе. Она совершает регулярные рейсы в 123 иностранных и 32 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и США.

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