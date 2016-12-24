Из Воронежа хотят запустить прямые рейсы в Турцию

Пресс-служба аэропорта напоминает, что первая встреча с представителями авиакомпании Turkish Airlines состоялась 16 ноября 2015 года, и даже были достигнуты определённые договорённости. Однако тогда из-за известных событий диалог был прерван.

В случае положительного исхода переговоров, жители смогут летать регулярными рейсами через Стамбул в любую точку мира или напрямую в Анталью.

Авиакомпания Turkish Airlines является одной из лучших в Европе. Она совершает регулярные рейсы в 123 иностранных и 32 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и США.