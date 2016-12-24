Ж/д подходы к Керченскому мосту никто не хочет строить

Тендеры, определяющие подрядчика, Федеральное агентство железнодорожного транспорта проводило уже дважды. Однако желающих взяться за этот проект не нашлось ни в первый раз — конкурс тогда признали несостоявшимся, потому что была подана только одна заявка от АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», ни во второй. На этот раз не было подано ни одной заявки.

Между тем, согласно ранее принятым планам, вся рабочая документация по строительству ж/д подходов должна быть готова к 1 декабря 2018 года. Ввод объекта в постоянную эксплуатацию должен быть осуществлён до декабря 2019 года.

Напомним, инженерные изыскания и проектно-сметную документацию ж/д подходов разработал санкт-петербургский институт «Ленпромтранспроект».