Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Секс и возраст: тотемы, табу
Госдеп США ответил на заявление Путина о силе России
Путин рассказал об идее Порошенко, с которой "полностью согласен"
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
«Врачи борются за его жизнь»: Юрий Лужков госпитализирован - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Боярышник» и незамерзайку без документов изъяли в Ростове

В свете последних печальных событий в России, полицейские донского региона стали чаще проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так, в Ростове-на-Дону сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали три факта продажи спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих его безопасность.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в магазинах и оптовых базах полицейские изъяли почти 600 литров лосьонов «Боярышник», «Вита-септа», «Красный перец» и «Хлебный». Кроме того, было обнаружено и изъято 229 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости также без документов, подтверждающих безопасность данной продукции.

Образцы подозрительных жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. Идет проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, подчеркнули в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Марин Ле Пен заявила о необходимости Франции выйти из НАТО и ЕС
Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в Польше
Мост между Россией и Китаем начали строить в Амурской области
Фигуристы Столбова и Климов победили на ЧР в парном катании
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Детский омбудсмен предложила создать публичный реестр педофилов
Спорт
«Спартак» ищет защитников, Витсель не уедет до лета Подводим итоги очередного дня работы трансферного рынка и выделяем самые громкие слухи
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь