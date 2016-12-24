«Боярышник» и незамерзайку без документов изъяли в Ростове
В свете последних печальных событий в России, полицейские донского региона стали чаще проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
В свете последних печальных событий в России, полицейские донского региона стали чаще проводить рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции.
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Как пояснили в
Образцы подозрительных жидкостей направлены на исследование в