Асет Исекешев посетил строящийся терминал аэропорта

«Сегодня был на объекте — строящемся новом терминале аэропорта. Заказчик КТЖ. Стройка идет по графику. Территория будет 47000 кв. метров. Соединен внутренним проходом с действующим аэропортом. Паркинг будет большой на улице на 1000 машин. Общая пропускная способность вырастет до 7,6 млн пассажиров в год. Немаловажно, что будут раздельно этаж международных и этаж внутренних рейсов, внутри удобная логистика. 27 пунктов пропуска, чтобы не было очередей. Отдельно будет поставлены остановки для автобусов и организованные стоянки для такси», — говорится в сообщении.

Ожидается завершение строительства терминала к 1 апреля.

«Проект реализует “Казахстан Темир Жолы”, под контролем Правительства. Для нас, важно правильно выстроить логистику сразу и комплекс сервиса, чтобы удобно было всем (маршруты автобусов, станция ЛРТ, такси и тд). Аэропорт — лицо города! Важно все успеть сделать до ЭКСПО», — ответил он в комментариях к публикации.