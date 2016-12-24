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18:13 (мск), источник: Газета.Ру

Регионам направят 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

В соответствии с распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованным на сайте правительства, в 2017 году между 13 субъектами будут распределены 6,4 млрд рублей для доплаты к пенсиям.

Источник: Reuters

«Распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что доплаты в размере от 2142 рублей до 8537 рублей будут направлены 410 тысячам человек.

При этом, на Московскую область будет распределено 1,4 млрд рублей, на Якутию — более миллиарда, и около 960 млн рублей — на Приморский край.

Ранее в Минфине заявили, что введение системы добровольных пенсионных накоплений было отложено до 2019 года.

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