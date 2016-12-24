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18:36 (мск), источник: Kazinform

Ежегодно 50 млн тенге выводится из Казахстана мигрантами через соцпособия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Отток из страны финансов в виде социальных платежей, ухудшение криминогенной обстановки, факты двойного и даже тройного гражданства выявлены прокуратурой Жамбылской области.

Источник: Reuters

О сложившейся ситуации и том, каким образом надзорный орган намерен решать эти проблемы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель начальника управления прокуратуры области Даурен Кубеев.

«Самый протяженный участок Государственной границы Республики Казахстан с Кыргызской Республикой расположен в Жамбылской области, — говорит Даурен Кубеев. — Проект «Безопасность миграционных процессов» разработан с учетом проблемных вопросов в процедурах приема и утраты гражданства между гражданами наших государств. За последние 3 года гражданство нашей страны приобрели 3 тысячи граждан Киргизии. Право на постоянное проживание на территории Казахстана получили почти 25 тысяч лиц. И если в 2014 — 2015 годах в среднем количество таких лиц составляло 8 тысяч, то почти такое же число наблюдалось по итогам 8 месяцев этого года (7 793). Это говорит о том, что наша страна на постсоветском пространстве, являясь едва ли не самой благоприятной в социально-экономическом развитии, всё более привлекает для жизни население других государств.

В статье 3 Конституции нашей страны регламентирован законодательный запрет на наличие у гражданина нашей республики гражданства другого государства. Однако сверками органов миграции и уполномоченных органов Кыргызской Республики выявлено 76 фактов двойного гражданства.

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Эти лица в течение трех лет свободно перемещались в двух странах. Некоторые из них к тому же являлись получателями в нашей стране социального пакета. По указанным фактам в ДВД области внесен акт реагирования и принимаются меры по утрате последними гражданства. Созданными в каждом районе рабочими группами разработан алгоритм по выявлению аналогичных фактов и прекращению оттока из страны финансов в виде социальных платежей. Уже по предварительным результатам дополнительно выявлено 42 факта. В таких приграничных населенных пунктах Кордайского района, как Сортобе, Масанчи и Аухатты, зарегистрировано более 4-х тысяч граждан, которые фактически проживают в городах Кыргызстана. В одном только селе Сортобе зарегистрировано 2 400 граждан, которые продолжают жить в соседнем государстве, несмотря на получение гражданства Казахстана и вида на жительство.

Особо остро эта проблема проецируется на объемы причиняемого ущерба в результате данных «серых схем». Только по предварительным подсчетам, объемы выводимого капитала из страны превышают более 50 млн. в год. Проверка показала, что большинство из так называемых «новых граждан» Казахстана приезжали к нам в страну только в день выдачи соцпособий на два часа с учетом времени проезда к банковскому терминалу.

Нами выявлены факты, понятие о которых даже еще не имеется в современной юридической терминологии — «тройное гражданство». В Кордайском районе установлено трое граждан, которые имели, помимо гражданства нашей страны и Киргизии, еще и гражданство Российской Федерации. Этот факт не мешал им при переходе границы предъявлять поочередно документы гражданской принадлежности различных стран.

В том же районе гражданка Х., имеющая вид на жительство с 2007 года, в январе этого года скончалась. Ее отсутствие на территории страны и ненадлежащее взаимодействие между уполномоченными органами позволили выплачивать ей пенсию, которую получали неустановленные лица. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, ведется расследование.

Не лучшим образом данная проблема отражается и на медицине. В частности, врачи приграничных районов бьют тревогу, ежегодно сталкиваясь с поздним выявлением медицинских отклонений у лиц, получивших гражданство Казахстана, которые фактически проживают в соседней стране. В особенности остро данный вопрос стоит в сфере материнства и детства. Так, в Кордайском районе на учете стоят 29 беременных, которые не проживают в стране и не могут быть в плановом порядке обследованы, что может вызвать получение врожденных заболеваний. В свою очередь, данные лица преследуют цели лишь встать на учет как гражданин нашей страны и в последующем получать единовременные выплаты.

Еще одним негативно сопутствующим фактором в сфере нелегальной миграции является ухудшение криминогенной обстановки в регионе. Только за последние 3 года гражданами соседнего государства совершено в нашей области 376 преступлений. За нарушение административного законодательства нашей страны свыше 8 тысяч лиц привлечено к ответственности. За 2 последние года ими совершены административные правонарушения в сфере дорожной безопасности с суммой штрафа более 100 млн. тенге. Здесь мы также сталкиваемся с проблемой установления местонахождения правонарушителей и обеспечения оплаты штрафов.

На наш взгляд, причинами сложившейся негативной ситуации являются такие факторы, как игнорирование требований ведомственного приказа МВД о необходимости сдачи паспортов и утрате прежнего гражданства, ведомственное попустительство со стороны должностных лиц миграционной службы, отсутствие взаимодействия и информационного обмена между уполномоченными органами, имеющиеся также пробелы в законодательстве. По изложенным проблемам в правоприменительной практике нами подготовлены предложения в Генеральную прокуратуру о внесении в Кодекс об административных правонарушениях изменений, предусматривающих ответственность за использование документов, удостоверяющих личность страны прежнего гражданства. Кроме того, предложено законодательно закрепить сроки документирования после приема в гражданство Казахстана с внесением соответствующих изменений в правила", — резюмировал представитель надзорного органа.

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