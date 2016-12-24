Кто будет получать самые большие пенсии — в Минтруда дали ответ

«Лица с большим стажем работы и большой зарплатой будут получать самые большие пенсии», — сказала Григораш.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Министр труда, соцзащиты и семь Стелла Григораш объяснила в рамках пресс-конференции, кто будет получать самые большие пенсии согласно новой системе пенсионного обеспечения, которая вступит в силу с 1 января 2017 года.

Правда, министр так и не смогла объяснить, о каких профессиях и должностях идет речь, но добавила, что после вступление в силу новой пенсионной системы будет прямое соотношение между зарплатами и пенсиями.

Новый закон о пенсиях принял парламент. Проект предусматривает, что с 1 июля 2017 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно для мужчин на четыре месяца, для женщин — на шесть, пока не достигнет показателя в 63 года.

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Реформа также предусматривает, что страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту также будет единым — 34 года. Переход осуществится поэтапно — ежегодно с 2017-го он будет увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, для мужчин такой стаж станет действительным с 1 июля 2018 года, а для женщин — с 2024 года. При этом минимальный стаж для начисления пенсии составит 17 лет.

Те граждане, кто на момент достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого трудового стажа, будут получать социальное пособие.