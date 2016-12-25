Бывший сотрудник КНБ раскрыл махинации с нефтью

По данным издания, Аймагамбетов не только чекист-аналитик. До опалы он являлся начальником отдела оперативной системы управления вагонами Актюбинского отделения пути. Поэтому знает, о чем говорит.

Речь пойдет о нефтеперерабатывающем предприятии ТОО «Вернал Ойл Казахстан», расположенном в Кандыагаше. В начале декабря силовики во время крупной облавы на «нефтяников» провели обыски в восьми компаниях по делу о хищении нефти, в том числе нагрянули и в «Вернал Ойл. В 2009 году суд признал компанию участником международной аферы, построенной на контрабанде «черного золота». Предприятие закупало нефть у российских компаний, якобы для последующей переработки.

На деле же нефть не поставляли на завод, а под видом некоего «композита» направляли в Иран и Латвию, а оттуда в другие страны. Отправка переименованной нефти позволяла преступникам снизить размер налоговых и таможенных сборов — отсюда и ущерб госказне.

«Махинации с нефтью в Кандыагаше, как я потом выяснил, начались в конце 2006 года, — заявил собеседник издания. — В мае 2008-го я обратился к президенту “Казахстан темир жолы”, прокурору области и партии “Нур Отан” с открытым письмом, в котором указывал на происходящее. Уже там я писал, что вагоны с нефтью, которые прибывают из России, не попадают на подъездные пути грузополучателя, а отправляются с той же станции в другие страны. После этого меня пригласил к себе областной прокурор, я все объяснил. Было возбуждено уголовное дело, и в 2009 году работников фирмы “Вернал Ойл Казахстан” осудили».

«Суд тогда признал, что своим обманом сотрудники фирмы причинили ущерб государству в 5,5 миллиарда тенге, — продолжил Аймагамбетов. — Я удивлялся. На самом деле, уверен, там были упущены сто миллиардов тенге».

Чтобы развеять сомнения капитан КНБ раздобыл судебный приговор, состоящий из 80 страниц, и провел четкий анализ с созданием таблиц и схем. Выяснил, что в основу дела были положены лишь два коротких по времени промежутка контрабанды нефти, а именно — с 17 по 31 марта 2007 года и с 22 февраля по 8 апреля 2008 года, то есть всего лишь 60 дней отправки нефти под видом «композита». И это при том, что внутренние проверки НК «КТЖ» показали: махинации длились на протяжении и 2007, и 2008 года.

«Два года — это 730 дней. Отнимем отсюда учтенные судом 60 дней, куда 670 дней делись?», — удивляется Аймагамбетов.

По мнению актюбинца, суд обвели вокруг пальца, предоставив акты приема-передачи цистерн, составленные от руки. «С 1996 года в “Казахстан темир жолы” внедрена автоматизированная система управления вагонами, в которой регистрируется все движения вагона от момента прибытия на станцию до отправления его со станции. Ничего от руки не должно быть написано», — объясняет бывший железнодорожник.

После обращения в прокуратуру Аймагамбетова начало «преследовать» руководство. «Мне вначале влепили выговор, потом строгий выговор. А в январе 2009 года, когда я был в отпуске, украли сейф со всеми документами. Затем меня незаконно уволили, после восстановили. А потом еще дважды уволили. Но я снова добиваюсь восстановления», — рассказал он.

Лишенный доступа к системе контроля вагонов, чекист раздобыл документы, подтверждающие, что суд не учел еще несколько вагонов с нефтью.

«Вот, к примеру, вагон, прибывший на станцию Кандыагаш 18 марта 2008 года, — актюбинец демонстрирует бланк, на котором все происходящее с вагоном обозначено специальными кодами. — Прибывает на станцию с индексом груза 20100 — это нефть. Затем проводят операцию под кодом кор242 — это корректировка груза. И вот уже этот груз становится под кодом 22506 — “композит”. Здесь не отображены 5 операций — подача вагонов на подъездной путь, выгрузка нефти, подача под погрузку, его погрузка и уборка с подъездного пути. То есть нефть, как привезли на станцию, так ее и отправили».

Об изъянах судебного процесса Аймагамбетов в 2015 году написал в Администрацию Президента. В феврале 2016-го Департамент госдоходов возбудил уголовное дело по вскрытым фактам отправки нефти.

Сейчас проводится досудебное расследование. Его ходом актюбинец не доволен и надеется, что дело передадут в ДКНБ, но прокуратура причин для такой передачи пока не видит. Ущерб же государству, нанесенный махинаторами нефти может быть огромным.