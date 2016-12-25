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07:14 (мск), источник: УНИАН

На Львовщине обустроят казармы, которые будут отвечать стандартам НАТО

В таких домах будут проживать военнослужащие переменного состава, которые будут приезжать на обучение.

Источник: УНИАН

Во Львовской области в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного состоялась презентация проекта по наращиванию казарменно-жилищного фонда, в ходе реализации которого планируется обустроить казармы для военнослужащих, прибывающих на обучение, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отметил заместитель начальника Центра по работе с личным составом подполковник Владимир Безбородов, идея восстановления казарм родилась еще до конфликта в Донбассе.

«Как только наш Центр начал подготовку военных специалистов по многим специальностям, сразу же встал вопрос — где размещать личный состав: преподавателей, инструкторов, обслуживающий персонал и, конечно, курсантов? На первых порах нас выручали палаточные городки, однако со временем мы поняли, чтобы обучение продолжалось успешно, необходимо создать надлежащие условия для проживания. Именно поэтому в начале этого года мы поставили себе цель — переселить людей в казармы как можно быстрее», — подчеркнул он.

Также он продемонстрировал журналистам здание, которое 10 лет стояла на «консервации».

«Здесь полностью заменены крыша, окна, все коммуникации, проведен капитальный ремонт всех помещений внутри, а также восстановлен фасад. Предусмотрено обустройство комнат для командирского состава, классы подготовки, шестнадцати комнат личной гигиены, почти трех десятков кубриков. В общем, имеем такую надежду, что здесь достаточно комфортно разместятся около 800 военнослужащих Центра, которые обеспечивают учебный процесс», — рассказал полковник.

Как уточняют в оборонном ведомстве, еще один вариант решения жилищной проблемы — сборно-щитовую казарму кубрикового типа — презентовал начальник Яворовский квартирно-эксплуатационной части Федор Савицкий.

«Это помещение построено собственными силами КЭЧ и Центра, то есть мы не нанимали никаких подрядных организаций, а все сделали сами. Такой подход позволил нам сэкономить почти 4 миллиона гривен, а себестоимость здания составила чуть более 2,5 миллиона гривен. До конца года планируем запустить в эксплуатацию еще одну такую казарму. Если же говорить о стандартах НАТО, то она, убежден, отвечает всем стандартам», — рассказал Савицкий.

Как отметили представители Центра, в таких домах будут проживать военнослужащие переменного состава, которые будут приезжать на обучение.

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