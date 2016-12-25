Правительство России намерено субсидировать два «вахтовых» рейса в Омск

В пятницу, 23 декабря, на официальном сайте Росавиации появился список маршрутов, которые правительство России намерено субсидировать в 2017 году. Федеральный бюджет, как и в нынешнем году, выделит деньги на рейсы «Уфа — Омск» госпредприятия Красноярского Края «КрасАвиа» и «Тюмень- Омск» перевозчика «Авиационная компания «РусЛайн».

Из новых маршрутов с мая «КрасАвиа» запустит еженедельный рейс в Омск из Ноябрьска Тюменской области на 118-местном ЯК-42, сообщает «Новый Омск». А в апреле омский аэропорт станет работать с новым перевозчиком ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии». Он будет дважды в неделю летать по маршруту Стрежевой (Томская область) — Омск на 48-местном АН-24. Билеты на новые направления пока не продаются.

При этом рейсы «КрасАвиа» в Красноярск и авиакомпании «Таймыр» в Екатеринбург 2017 года будут закрыты.