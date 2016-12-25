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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Время работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-латвийской границе в праздничные дни

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкий пограничный отряд проинформировал население приграничья о работе пунктов упрощенного пропуска в праздничные дни, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Так, в связи с празднованием Рождества Христова и Нового года пункты упрощенного пропуска на белорусско-латвийской границе будут работать в следующем режиме:

«Плюсы» в Браславском районе — «Каплава» — 25 и 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января с 9.00 до 17.00;.

«Гаврилино» в Верхнедвинском районе — «Мейкшаны» при наличии заявок от жителей приграничья будет работать 25 и 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января — с 9.00 до 17.00.

На белорусско-литовской границе пункт упрощенного пропуска «Видзы» в Браславском районе — «Твярячюс» продолжает работать ежедневно, круглосуточно.

Пересечь государственную границу в этих пунктах упрощенного пропуска имеют право только жители приграничья граждане Беларуси и сопредельных государств.

Следует отметить, что при выезде за пределы республики транспортного средства, зарегистрированного за границей, в пунктах упрощенного пропуска водитель обязан предъявить должностному лицу Полоцкого пограничного отряда страховой полис (страховое свидетельство или страховой сертификат, действительный на территории Беларуси). Если транспортное средство использовалось в дорожном движении на территории Беларуси без договора страхования или дольше срока его действия, то водитель транспортного средства привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин, при этом договор страхования в пунктах упрощенного пропуска не заключается.

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