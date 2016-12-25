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12:15 (мск), источник: Profinance.kz

Пять городов Казахстана с самым дешевым жильем

Подводя итоги года, «Крыша» публикует рейтинг городов РК с самым недорогим жильём в 2016 году. Из десяти населённых пунктов, по которым регулярно отслеживается индекс цен, в пятёрку самых дешёвых вошли областные центры, недвижимость в которых стоит менее 200 тысяч тенге за квадратный метр.

Источник: РИА "Новости"

На пятом месте расположился Уральск. Здесь средняя цена предложений в декабре составила 183 тысячи тенге за 1 кв. м. К такому показателю рынок пришёл после 21%-го снижения цен за 12 месяцев. В январе 2016 года единица площади стоила в среднем 232 400 тенге, на 49 тысяч тенге больше, чем сейчас.

Четвёртую позицию занимает Усть-Каменогорск, где индекс цен в декабре снизился до 177 тысяч тенге за квадрат. Год назад административный центр в ВКО находился на пятой строчке рейтинга. Квадратный метр в январе стоил почти на 26% дороже, 238 675 тенге за единицу площади (—61 942 тенге).

Петропавловску присуждается третье место. Стоимость жилья равняется 173 тысячам тенге за 1 кв. м. Интересно, что ранее этот населённый пункт был самым дешёвым. По сравнению с январём цены снизились на 23%, или 53 тысячи тенге.

На второй строчке — Тараз. Индекс «Крыши» в декабре соответствовал 161.1 тысячи тенге за квадрат. К этой цене рынок пришёл, преодолев более чем 30%-е снижение. Единица площади подешевела к концу года на 71 тысячу тенге (с 232.4 тыс. за 1 кв. м в январе).

Лидером рейтинга стал Актобе, где индекс цен предложений равен 161 тысяче тенге. Следует отметить, что ранее город занимал третье место.

Однако в результате 32%-го обвала рынка (стоимость жилплощади просела на 77 тыс. тенге), административный центр Актюбинской области потерял свои позиции.

Впрочем, среди перечисленных городов нет населённого пункта, жильё в котором подешевело больше, чем где-либо в РК. Почти на 40% снизилась стоимость жилья в одном из самых дорогих городов РК Актау. Максимально высокие цены на недвижимость, разумеется, держатся в Алматы (366.5 тыс. тенге за 1 кв. м) и Астане (346.6 тыс. тенге за 1 кв. м).

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