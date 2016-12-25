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14:05 (мск), источник: Profinance.kz

С 2018 года казахстанцы получат обязательную медстраховку

С 1 января 2018 года начнут перечислять взносы государства за граждан социально уязвимых категорий.

Источник: РИА "Новости"

С введением обязательного медицинского страхования каждый житель Казахстана, независимо от того, работает он или нет, пенсионер или ребенок, будет получать весь объем медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает секретариат заместителя Премьер-Министра РК, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», который подписал Президент РК, предусматривается следующее:

— с 1 июля 2017 года взносы в ФСМС начнут отчислять работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;.

— с 1 января 2018 года начнут перечислять взносы государства за граждан социально уязвимых категорий.

Выплаты из фонда за оказание медицинской помощи в системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.

За экономически неактивное население осуществлять взносы будет государство. За наемных работников — их работодатели. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут производить отчисления за себя.

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