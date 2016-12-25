В Минсельхозе ответили, на что пошли миллиарды из госбюджета
По мнению ведомства, все средства, выделяемые на контроль над продуктами и развитие АПК, расходовались целесообразно.
По мнению ведомства, все средства, выделяемые на контроль над продуктами и развитие АПК, расходовались целесообразно.
Специалисты Министерства сельского хозяйства рассказали, куда пошли миллиарды бюджетных средств, о неправомерной растрате которых ранее заявляли в Счётном комитете РК. Только на финансирование
В Минсельхозе пояснили, что деньги были выделены
«Бюджетные средства, выделяемые в рамках
Вдобавок, по данным Минсельхоза, ежегодно из бюджета выделяется 960 млн тенге по базовому финансированию, которые расходуются на содержание
Следующий аспект — проверка всех ввозимых в Казахстан продуктов питания. По последним данным, в 2016 году лишь 6% продукции подверглись обследованиям. Доля финансирования в данной области, по информации Счётного комитета, за последние два года составила также 340 млн тенге. В МСХ пояснили, что ветеринарный контроль должен осуществляться таможенной границе, а также пунктах пропуска и места назначения. Однако дополнительные проверки организовываются только при введении режима усиленного контроля и выявлении видимых изменений и нарушений условий транспортировки.
«Кроме этого, согласно статье 11 Закона “О ветеринарии” РК, ввозимая пищевая продукция подвергается мониторинговым исследованиям, которые проводятся Национальным референтным центром по ветеринарии (НРЦВ). Для этого министерством ежегодно утверждается план мониторинговых исследований пищевой продукции. Количество проб в данном плане формируется исходя из финансовых средств, предусмотренных в программе “Агробизнес 2020” и соответствует индикаторам, указанным в программе», — сообщили эксперты министерства.
Всего исследованиями в данной области в Казахстане занимается 322 сотрудника РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» и 19 работников НРЦВ. В МСХ отметили, что товары, подлежащие обследованиям, могут быть помещены под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего контроля.
«Безопасность ввозимой импортной продукции подтверждается компетентными органами экспортирующих стран и подвергается лабораторным исследованиям в стране отправления», — пояснили в Минсельхозе.
При этом эксперты добавили, что данных факторов достаточно для пищевой безопасности страны и «полного досмотра ввозимых товаров, а также дополнительных средств контроля не требуется». Больше всего вопросов вызывает программа «Агробизнес-2020», по которой специалисты Счётного комитета выявили наибольшее количество нарушений.
Так, аудиторами было проверено 23 объекта АПК по программе «Агробизнес-2020», на которые было выделено 135,7 млрд тенге. Оказалось, что большая часть из этой суммы расходовалась неправомерно. Однако, по версии экспертов Минсельхоза, все бюджетные затраты осваивались целесообразно.
«Основываясь на опыте Европейского союза в части определения доли пищевой продукции подвергаемой мониторинговым исследованиям указанное количество исследований, а также подход по охвату пищевой продукции является достаточным и экономически целесообразным. Необходимо отметить, что как в директивах ЕС, так и в программе “Агробизнес-2020” не преследовалась цель полного охвата исследованиями пищевой продукции ввиду экономической нецелесообразности, а также соответствует, как международной практике так международным требованиям», — заключили в ведомстве.
Ранее в ходе очередного заседания Счётного комитета стало известно, куда Министерство сельского хозяйства тратит миллиарды бюджетных средств по программе развития АПК. Было заявлено, что большая часть из 135 млрд тенге расходовалась нецелесообразно. Также выяснилось, что Минсельхоз проверяет всего 5−6% всей ввозимой в Казахстан пищевой продукции. На основании этого эксперты Счётного комитета решили призвать Минсельхоз к ответу.
Проверки показали, что 94% продукции попадают в страну без