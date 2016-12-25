В Минсельхозе ответили, на что пошли миллиарды из госбюджета

Специалисты Министерства сельского хозяйства рассказали, куда пошли миллиарды бюджетных средств, о неправомерной растрате которых ранее заявляли в Счётном комитете РК. Только на финансирование научно-исследовательской деятельности, по информации Счётного комитета, было выделено 340 млн тенге.

В Минсельхозе пояснили, что деньги были выделены научно-исследовательским организациям. Однако на эти нужды в период с 2013 по 2015 год, по данным ведомства, было направлено чуть менее 13 млрд тенге. За счет бюджета 2012−2014 годов была реализована научно-техническая программа «Прикладные научные исследования в области АПК».

«Бюджетные средства, выделяемые в рамках программно-целевого финансирования, расходуются на привлечение сторонних организаций (иностранные ученные, научные организации других ведомств), приобретение основных средств и расходных материалов, социальные отчисления (налоги), заработная плата, командировочные и прочие расходы», — в ответ на запрос informburo.kz пояснили в МСХ.

Вдобавок, по данным Минсельхоза, ежегодно из бюджета выделяется 960 млн тенге по базовому финансированию, которые расходуются на содержание научно-исследовательских институтов. В этот перечень вошли 27 научно-технических программ, в числе которых сохранение и воспроизводство плодородия почвы, совершенствование техники, создание и внедрение новых сортов выращиваемых культур и прочее.

Следующий аспект — проверка всех ввозимых в Казахстан продуктов питания. По последним данным, в 2016 году лишь 6% продукции подверглись обследованиям. Доля финансирования в данной области, по информации Счётного комитета, за последние два года составила также 340 млн тенге. В МСХ пояснили, что ветеринарный контроль должен осуществляться таможенной границе, а также пунктах пропуска и места назначения. Однако дополнительные проверки организовываются только при введении режима усиленного контроля и выявлении видимых изменений и нарушений условий транспортировки.