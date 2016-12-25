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25 декабря, источник: Ежедневник.by

Данкверт сообщил о реэкспорте Беларусью украинского мяса на 100 миллионов долларов

Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, запрещенного с начала 2016 года, оценивается минимум в $100 млн, заявил глава Россельхознадзора.

Источник: Ежедневник.by

Незаконный объем поставок говядины в Россию с Украины через территорию Беларуси достиг суммы как минимум 100 млн долларов, рассказал РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, служба выявила канал незаконных поставок мяса говядины через Беларусь — это белорусская компания «Георгий и сыновья». «Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это «Георгий и сыновья», — сказал Данкверт.

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В 2016 году компания поставила в Россию не менее 10,5 тыс. т мяса, отметил глава ведомства. «За счет незаконных поставок они ["Георгий и сыновья"] могли заработать до 100 млн долларов», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что «еще две компании находятся на подозрении» в реэкспорте украинской говядины. «Будем разбираться, мы этим занимаемся», — заверил Данкверт.

Россельхознадзор уже ввел запрет на поставки мяса с предприятия «Георгий и сыновья» и будет вводить запрет на поставки продукции с других предприятий, если будет доказана их причастность к ввозу продукции с Украины, подчеркнул глава ведомства.

В этом году, рассказал он, Беларусь увеличила поставки говядины в Россию на 20%. По состоянию на 20 декабря было ввезено 162 тыс. т говядины, годом ранее на ту же дату — примерно 130 тыс. т. «Не могли понять — откуда такое увеличение поставок. Должны были тогда упасть поставки молока, но они также возросли», — отметил Данкверт. Зато на границе специалисты Россельхознадзора обнаруживают машины с мясом, на котором срезаны клейма, добавил он.

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