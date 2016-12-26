Операторам выставили счет

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минкомсвязь в пятницу вечером опубликовала проекты подзаконных актов, разъясняющих положения поправок к закону «О связи», внесенных «антитеррористическим пакетом» депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Несмотря на ожидания операторов связи и интернет-компаний, сроки и объемы хранения телефонных переговоров и трафика россиян остались практически без изменений. Операторы связи, оказывающие услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, должны будут хранить голосовую информацию и текстовые сообщения пользователей до полугода.

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Объемы хранения интернет-трафика будут зависеть от пропускной способности каналов операторов связи. Так, с 1 июля 2018 года хотят обязать компании хранить по 1 петабайту (ПБ) на каждый 1 Гбит/сек. емкости узла связи, а с 1 января 2019 года это значение должно увеличиться до 2 ПБ. Операторы смогут как хранить информацию как на собственном оборудовании, так и арендовать его друг у друга, предоставив уполномоченным госорганам, то есть ФСБ, круглосуточный удаленный доступ к хранилищу. По оценке Минкомсвязи, регулирование коснется до 10 тыс. операторов связи. Публичное обсуждение проекта продлится до 27 января 2017 года.



Сейчас многие операторы в явном виде не раскрывают данные о пропускной способности своей сети, но крупные участники рынка периодически отчитываются о рекордах. Так, в январе 2013 года «Ростелеком» сообщал, что пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP MPLS выросла до 3,5 Тбит/сек.

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На сайте «МегаФона» говорится, что емкость транспортной сети превышает 1,5 Тбит/сек. В блоге «Вымпелкома» на ресурсе «Хабрахабр» упоминалось, что пропускная способность магистральной сети оператора превышает 8 Тбит/сек. По оценке бывшего технического специалиста одного из операторов «большой тройки», суммарная емкость сетей всех операторов связи в России может составлять не менее 30 Тбит/сек., а значит, в 2018 году им придется хранить около 30 эксабайт (ЭБ) трафика, с, а 2019 года — 60 ЭБ.



Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина отмечает, что «исходя из пропускной способности сети, например, суммарная емкость сетей всех операторов связи в России может составлять не менее 30 Тбит/сек., с 2018 года “МегаФону” необходимо будет хранить 150−200 ПБ, а c 2019 года — уже 300−400 ПБ». «Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение “закона Яровой”. Сами затраты будут выше годовой выручки компании», — утверждает госпожа Дорохина. При этом проекты нормативных актов, по ее словам, в очередной раз готовились без обсуждения с отраслью. В МТС и «Вымпелкоме» от комментариев отказались, представитель «Ростелекома» не ответил на запрос «Ъ». Ранее «большая тройка» и Tele2 оценивали суммарные затраты на реализацию «закона Яровой» в 2,2 трлн руб.

Значительные затраты понесут и организаторы распространения информации, то есть владельцы интернет-площадок, позволяющих отправлять электронные сообщения. Они должны будут хранить весь трафик россиян, включая голосовую и текстовую информацию, видео, до полугода, а метаданные, то есть факты приема и передачи сообщений между пользователями, — в течение одного года.