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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Первую партию Су-35 из Комсомольска отправили в Китай

25 декабря четыре Су-35 вылетели в Китай. Они были построены на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре в соответствии с заключенным в этом году контрактом.

Источник: РИА "Новости"

Приемка истребителей прошла 20 декабря, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, всего Китай до конца 2018 года должен получить 24 самолета, собранных в Комсомольске.

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