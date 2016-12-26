Хабаровские сетедержатели пошли на уступки застройщику дома на Казачьей горе и готовы отозвать судебные иски

В Хабаровске, в партии «Единая Россия» состоялось совещание, в ходе которого обсуждался вопрос о задержки строительства дома на Казачьей горе. Участие в нем принял застройщик, дольщики, представители РСО, банка, который выдал застройщику кредит, строительного надзора и министерства строительства, а также прокуратуры Кировского района.



Провел совещание депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких, который отметил, что шансы у дольщиков получить свои квартиры именно летом, как обещает застройщик, есть. В ходе совещания выяснилось, что некоторые сетедержатели уже пошли на уступки застройщику и готовы отозвать судебные иски и предоставить рассрочку по оплате долга. — Водоканал пошел нам на встречу и уже отозвал иски. Служба заказчика благодаря Минстрою готова сделать то же самое. Но есть иски и от других РСО — Хабаровские тепловые сети и Горэлектросети, — сообщил руководитель компании «Самстрой». Этим РСО застройщик в сумме должен около 16 миллионов рублей. Однако, руководство Горэлектросетей, которым компания «СамСтрой» должна 1,4 миллиона рублей, готовы рассмотреть вопрос о рассрочке выплат по долгам и возможности отозвать иски.



Об этом сообщил Андрей Соколов, представитель Горэлектросетей в ходе совещания. Представитель банка, который выдал застройщику кредит под правительственную гарантию, отметил на совещании, что при общей помощи и поддержке объект будет достроен вовремя. — Для достройки дома необходимо около 200 миллионов рублей. Застройщик получил 100 миллионов кредита под правительственную гарантию и около 20 миллионов рублей от дольщиков, с которыми у него заключен договор. Также руководитель компании «Самстрой» планирует получить возврат НДС. Таким образом, мы предполагаем, что для достройки объекта денежных средств должно хватить, — сообщил Сергей Латышев, представитель банка. Исходя из того, что РСО все-таки готовы рассмотреть вопрос о рассрочке платежей по долгу и отозвать судебные иски, банк уверен, что шансы завершения строительства есть. Депутат Госдумы Борис Гладких также считает, что дольщики могут получить свои квартиры летом, как и планирует застройщик.



— До этого совещания ситуация зашла в тупик. Но сетедержатели готовы обсуждать вопросы рассрочки долгов. Представители контрольных надзорных органов не говорят, что это утопия и банк сообщает, что шансы завершения строительства есть. Поэтому я думаю, что дольщики все-таки могут получить свои квартиры в тот срок, который обещает застройщик, — поделился своим мнением депутат Госдумы Борис Гладких.



Отметим, что проблему обманутых дольщиков взяли на контроль депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия». Уже сейчас ими создана онлайн приемная по случаям МКД, где есть долевое строительство. Возможно будут внесены дополнительные изменения в законодательство, связанные с необходимостью создания компенсационного фонда, связанного с затратами в связи с ухудшением экономической обстановки в разных регионах страны.