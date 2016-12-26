Мосты на трассе Лазо-Заповедное отремонтируют до конца года
Мосты, расположенные на 49 и 50 километрах дороги
Мосты, расположенные на 49 и 50 километрах дороги
Капитальный ремонт двух мостов на трассе
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, поврежденные мосты расположены на 49 и 50 километрах дороги
«Здесь уже установлены новые опоры и пролеты мостов, леерное ограждение. Сверху на пролеты уложен деревянный настил. Мосты находятся в 90%-ой стадии готовности. Также подрядная организация провела работы по расчистке русла реки Киевка в этом месте», — рассказали в департаменте.
Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная тайфуном «Лайонрок» дорожной инфраструктуре Приморья, — 3,7 миллиарда рублей. 30 мостов по краю нуждаются в полном восстановлении, эти работы начнутся в 2017 году.