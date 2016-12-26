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08:17 (мск), источник: VN.RU

Многим пенсионерам положена компенсация взносов за капремонт

Как исполняется Закон Новосибирской области от 5 мая 2016 года № 57-ОЗ? Рассмотрев этот вопрос, депутаты заявили: к льготам нельзя относиться формально.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что регионам предоставлено право устанавливать 50-процентную компенсацию расходов на капремонт лицам старше 70 лет и 100-процентную — лицам старше 80 лет. Правда, это возможно только на определенных условиях, принятых на федеральном уровне.

В частности, граждане должны являться собственниками жилья и относиться к категории неработающих (как сами пенсионеры, так и члены семей, с которыми они проживают). Этот нюанс подчеркнула в своем выступлении перед депутатами Раиса Ануфриева, заместитель министра — начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области.

— База льготников, которой располагало министерство, включала 22,5 тысячи граждан старше 80 лет. Работать с категорией, которая была на учете в органах соцзащиты, было проще: мы подключили комплексные центры соцподдержки, ТОСы. Сегодня компенсацию уже получили 10,5 тысячи человек. Что же касается граждан, которые никаких мер соцподдержки не получали, мы предполагали расчетным путем, что их будет порядка 54 тысяч. Однако на сегодня за компенсацией к нам обратились всего 9 тысяч граждан из лиц, не состоящих на учете в органах соцзащиты, то есть порядка 17 процентов от запланированной цифры. Компенсация предоставлена 2 912 людям, — рассказала Раиса Ануфриева.

Почему так мал процент обратившихся? Во-первых, многие граждане уже достигли того возраста, когда права собственности обычно передают членам своей семьи. Во-вторых, пожилые люди обычно проживают в семьях, где зарегистрированы трудоспособные совершеннолетние родственники.

Как отметил Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета Законодательного собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, одна из сложностей, связанных с получением компенсации, состоит в том, что 80-летнему пенсионеру нужно написать заявление. Вторая проблема в том, что льгота касается лишь одиноко проживающих.

— Но ведь если пожилой человек живет один, к нему всегда стараются прописать внуков, чтобы за ним ухаживали. Одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет можно пересчитать по пальцам. Получается, закон не работает. Это видно из статистики, — резюмировал Дмитрий Козловский.

Депутат предложил членам комитета подумать, каким образом можно изменить ситуацию.

А у Вадима Агеенко, заместителя председателя комитета, возник еще один вопрос: почему пожилых людей так плохо информируют?

— Может быть, попытаться оповещать граждан письмами, рассылать им сообщения в бумажном виде, чтобы человек знал, куда ему следует обратиться и какие документы представить? Рассылают же письма по капремонту, по налогам. Почему бы не оповещать людей и о том, какая им положена льгота? — предложил парламентарий.

Впрочем, информация о «неучтенных» гражданах, по словам Раисы Ануфриевой, была получена из Пенсионного фонда в количественном выражении. Предоставлять фамилии граждан не позволяет закон о персональных данных. Тем не менее депутаты подчеркнули, что доводить информацию до жителей области можно было бы более полно и оперативно — даже при заявительном характере льготы. В какой форме информировать и как помогать при оформлении компенсаций? Депутаты призвали доработать эти моменты, тем более что компенсация предоставляется за счет областной казны.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 51 от 21 декабря 2016 года.

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