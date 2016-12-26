Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
«Это был взрыв»: известный летчик о крушении Ту-154 под Сочи
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
07:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

На благоустройство Омска направят более 350 млн рублей

Пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства.

Минстрой РФ определил размер субсидии, которую Омская область получит на благоустройство городских дворов и иных объектов.

В 2017 году крупные российские города получат федеральные субсидии в размере 20 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». В Омскую область ожидается поступление 354,8 млн рублей.

Кроме того, из регионального бюджета также будет выделено более 94 млн.

Как рассказали сайту «Омск Здесь» в областном Минстрое, пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства. Ожидается, что выделение субсидии утвердят уже в середине января.

Отметим, ранее глава Минстроя России Михаил Мень говорил, что около 70% средств по программе будет направлено на устройство дворовых территорий, 30% средств пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта. В Омске таким объектом может стать, к примеру, парк 300-летия Омска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярские школьники смогли выжить на алюминиевом острове
Обнаружены фрагменты тел погибших в крушении Ту-154
Версия теракта на борту Ту-154 не является основной
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Тимошенко обгоняет действующего президента в популярности
Трамп после инаугурации отменит до 70% указов Обамы
Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США
Британия сосредоточит авиаудары на Сирии в новом году
Спорт
Побьет ли «Спартак» рекорд «Алании»? Итоги матчей РФПЛ Подводим итоги посещаемости матчей осенней части текущего чемпионата России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь