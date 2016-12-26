На благоустройство Омска направят более 350 млн рублей
Пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства.
Пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства.
Минстрой РФ определил размер субсидии, которую Омская область получит на благоустройство городских дворов и иных объектов.
В 2017 году крупные российские города получат федеральные субсидии в размере 20 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». В Омскую область ожидается поступление 354,8 млн рублей.
Кроме того, из регионального бюджета также будет выделено более 94 млн.
Как рассказали сайту «Омск Здесь» в областном Минстрое, пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства. Ожидается, что выделение субсидии утвердят уже в середине января.
Отметим, ранее глава Минстроя России Михаил Мень говорил, что около 70% средств по программе будет направлено на устройство дворовых территорий, 30% средств пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта. В Омске таким объектом может стать, к примеру, парк 300-летия Омска.