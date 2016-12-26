На благоустройство Омска направят более 350 млн рублей

Минстрой РФ определил размер субсидии, которую Омская область получит на благоустройство городских дворов и иных объектов.

В 2017 году крупные российские города получат федеральные субсидии в размере 20 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». В Омскую область ожидается поступление 354,8 млн рублей.

Кроме того, из регионального бюджета также будет выделено более 94 млн.

Как рассказали сайту «Омск Здесь» в областном Минстрое, пока не определено на какие цели будут направлены федеральные средства. Ожидается, что выделение субсидии утвердят уже в середине января.

Отметим, ранее глава Минстроя России Михаил Мень говорил, что около 70% средств по программе будет направлено на устройство дворовых территорий, 30% средств пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта. В Омске таким объектом может стать, к примеру, парк 300-летия Омска.