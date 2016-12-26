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07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский завод им. Коминтерна попал под санкции США

Всего в обновленный санкционный список США попали 23 российские компании.

Источник: AP 2016

Новосибирский завод им. Коминтерна попал под санкции США, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по промышленности и безопасности министерства торговли США.

Представители Минторговли США отметили, что организации действуют «в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».

Всего в санкционном списке оказались 23 предприятия, среди них: завод «Красное знамя», НИИ «Экран», НПП ЭлТом, АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», ООО «Карст», ООО «РосХимТрейд», АО «ВНИИРА», АО УПП «Вектор», Судоремонтная компания «Солид», НПО «Квант», АО ННПО им. Фрунзе, Государственный Рязанский приборный завод, Лианозовский электромеханический завод, КБ «Связь», Судоходная компания «Транс-Флот», OOO «Транспетрочарт», Новосибирский завод имени Коминтерна, ОАО «НИИ авиационного оборудования», Институт «Стройпроект», Обуховский завод.

Ранее под санкции США попали три новосибирских предприятия — завод «Катод», Новосибирский завод полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное объединение «Луч».

Комментарии
1
Валентина Ощепкова
И что из этого следует? Безработных в Новосибирске станет больше? Трамп реанимируя производство в США решил избавиться от конкурентов в России? И какие ответные меры предпримет российское Правительство и Путин?
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