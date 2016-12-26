Новосибирский завод им. Коминтерна попал под санкции США
Всего в обновленный санкционный список США попали 23 российские компании.
Всего в обновленный санкционный список США попали 23 российские компании.
Новосибирский завод им. Коминтерна попал под санкции США, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по промышленности и безопасности министерства торговли США.
Представители Минторговли США отметили, что организации действуют «в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики».
Всего в санкционном списке оказались 23 предприятия, среди них: завод «Красное знамя», НИИ «Экран», НПП ЭлТом, АО «Калужский
Ранее под санкции США попали три новосибирских предприятия — завод «Катод», Новосибирский завод полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное объединение «Луч».